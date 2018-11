Félix Alonso: "Si creyese que los árbitros nos pitarán diferente por lo de Boscana dejaría el básquet"

No está siendo una semana fácil para el Iberojet Palma. La derrota frente al Araberri y las declaraciones del presidente del club, Guillem Boscana donde aseguró: "Nunca vi un partido de LEB con dos mujeres de tres árbitros. Con una basta", han terminado de crear un ambiente difícil en el club.

Hoy el entrenador del equipo, Félix Alonso, ha salido en rueda de prensa y ha sido tajante al ser preguntado por las consecuencias que pueden tener las palabras de Boscana: "No podemos vivir al margen de lo ocurrido, pero he tratado de aislar al equipo. No hablo con los árbitros porque confío honestamente en la imparcialidad de los árbitros. Si pensase que no iba a ser así yo mañana dejaría el baloncesto".

Los mallorquines, que jugarán el domingo a las 18h, en el Pabellón Municipal de Son Moix, buscarán la victoria tras tres partidos perdidos. Para ello, deberán derrotar al Prat del que Alonso no se fía: "Ofensivamente tratan de jugar con orden, pero dan libertad a los jugadores. Tienen un punto de agresividad más fuerte que Araberri, último rival en liga". Para Félix lo importante es no caer en la precipitación.

Sin embargo, el entrenador leonés cree tener detectados los fallos de su equipo: "Tenemos que mejorar la comunicación y estar menos encorsetados. Debemos hacer un juego más simple", afirma el técnico del Iberojet Palma.