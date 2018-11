Moreno: "El Córdoba es un equipo difícil, si queremos ganar tendremos que hacer las cosas muy bien"

El RCD Mallorca jugará este domingo a las 18:00h en el Estadio de Son Moix la jornada 13 contra el Córdoba CF, vigésimo en la clasificación con 11 puntos.

El conjunto bermellón lleva dos derrotas y tres empates en los últimos cinco partidos disputados y tiene ganas de una nueva victoria. "Queremos ganar y necesitamos ganar siempre, al margen de la situación del equipo", así lo señala el entrenador Vicente Moreno. "Estamos en una situación que podría ser mejor pero también peor, la temporada será difícil y tenemos que estar tranquilos en cualquier escenario", ha remachado el preparador valenciano.

Pese a la situación en la clasificación del Córdoba, el técnico no quiere relajarse y avisa del peligro de su rival: "Espero que podamos hacer un buen partido. Al final, el Córdoba es un equipo que si no lo conoces y no lo sigues, por la clasificación te puede parecer que es un equipo más débil de lo que realmente es. Si lo conoces, es un buen equipo que evidentemente está donde está, pero que tiene a grandes jugadores de mucha calidad y alguno de ellos ha estado en primera división. El resultado le ha podido ser favorable o no, pero es un equipo difícil, y si queremos ganar tendremos que hacer las cosas muy bien".

"Espero no recibir goles en ningún momento de partido, contra el Extremadura UD nos marcaron al final y el daño fue el mismo", ha respondido el técnico preguntado por los goles tempraneros que ha recibido el equipo en diferentes partidos.

Por contra, el Córdoba CF llega a Palma con una estadística importante en lo que se refiere a goles a favor en el último tramo de partido : "Tienen mucha calidad y facilidad para hacer goles, con jugadores con un buen golpeo de balón y no me sorprende en absoluto su facilidad para marcar goles".

El técnico también ha sido claro cuando ha sido preguntado por sus decisiones a la hora de hacer los equipos iniciales: "No cerramos puertas a nadie, el rendimiento de cada uno es el que le abre o cierra la puerta".