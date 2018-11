El bajista Carles Benavent abre el V Jazz Palencia Festival

La ciudad de Palencia ya respira ambiente de jazz con el inicio de las primeras actividades de la quinta edición del Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León, un festival surgido en 2014 por iniciativa privada, liderada por el editor José Ángel Zapatero, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia. En pocos años, el ciclo se ha consolidado ya como una referencia dentro del calendario de otoño de festivales de jazz en España, junto a citas como las de Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Zaragoza, Cartagena...

La presencia este viernes 9 en el Teatro Principal de Palencia de la veterana figura del bajista y compositor Carles Benavent (Barcelona, 1954), a punto de cumplir medio siglo de carrera musical, satisface una de las aspiraciones del festival desde sus inicios, que ha sido la de combinar la actuaciones de artistas de talla mundial y la de los músicos de jazz hispanos con más recorrido internacional, como es el caso de Benavent, que se subirá al escenario con su trío (Roger Mas, al piano; y Aleix Tobías, a la batería) y con Antonio Serrano (Madrid, 1974), reconocido ya como contrastado maestro de la armónica.

En ese sentido, Carles Benavent se suma a la participación en pasadas ediciones del festival de otros músicos españoles de jazz de prestigio más allá de nuestras fronteras, como los saxofonistas Pedro Iturralde y Jorge Pardo (2014), Andrea Motis y Joan Chamorro (2015), Josemi Carmona y Javier Colina (2016) y Chano Domínguez (2017).

'VIDA', DISCO RECIÉN PUBLICADO. Desde que Carles Benavent inició en 1980 su temprana y fructífera colaboración con el legendario Paco de Lucía, ha sobresalido durante décadas no solo por su solidez instrumental (se cuentan por decenas sus discos grabados como líder y en colaboración con otros músicos de primera fila), sino por su espíritu inquieto en la exploración de nuevos sonidos dentro del jazz y la fusión con músicas de raíz hispana.

Se da la circunstancia además de que el bajista acude a Palencia con un disco recién publicado, Vida (Bebyne, 2018), grabado en directo en el club Jamboree de Barcelona, acompañado de dos de sus músicos habituales, el pianista Roger Mas y el percusionista Roger Blàvia, fallecido hace unos meses y a quien se dedica esta grabación, donde aparecen composiciones propias de Benavent y temas clásicos que ha tocado por todo el planeta, como el Zyriab de Paco de Lucía, pieza que seguramente formará parte del repertorio que ofrecerá en su concierto de Palencia.

El V Jazz Palencia Festival incluye este fin de semana otras dos grandes citas en el Principal, además del concierto familiar Jazz for children del sábado 10 a las 12 del mediodía que ofrecerá Noa Lur con su grupo: ese mismo día, a las 20:30 horas, actúa la banda que lidera Allan Harris, considerado una de las mejores voces masculinas del jazz actual, en su único concierto en España, antes de acudir a Kessel, Londres y París, dentro de su gira promocional del último disco, The genius of Eddie Jefferson. El domingo 11 (20:00) actuará en el Principal el grupo de la joven saxofonista británica YolanDa Brown para demostrar por qué es un auténtico fenómeno musical en su país, tras ser la primera artista en ganar consecutivamente dos premios MOBO al mejor jazz, con sus dos primeros discos gracias a su personalísima mezcla de jazz, reggae y soul. Madrid, Barcelona y Palencia serán sus tres únicas citas en su debut en los escenarios españoles.