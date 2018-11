Rubiales de visita en Navarra

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Pamplona con motivo de su visita este fin de semana a Navarra por el noventa aniversario de la Federación Navarra de Fútbol y aprovechará para reunirse además con algunos clubes de la Comunidad Foral, incluido Osasuna.

Rubiales ha manifestado que no quiere el mal para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ni que le abran ningún expediente, sino todo lo contrario, ya que le desea "lo mejor" y para todo el "fútbol español". Rubiales contestó así a la declaración de este jueves de Tebas, quien insistió que Rubiales "no está capacitado para ejercer el cargo de presidente de la Federación". "No quiero el mal para Tebas, ni que le abran expediente. Le deseo lo mejor y a LaLiga, a los clubes y al fútbol español", dijo Rubiales, quien aseguró que no le quita el sueño que le descalifiquen. Preguntado por las afirmaciones de este jueves de Tebas en contra de su persona, Rubiales dijo que "es bueno que haya determinadas personas que piensen que no eres el adecuado".

Tras subrayar la "importancia" de los clubes profesionales en ayuda del fútbol español, Rubiales señaló que la RFEF tiene que "abordar" además otros intereses y que "probablemente el hecho que desde la Federación no le digamos a todo que sí le incomode y prefiera otro perfil". "Las descalificaciones no me crean ninguna controversia. Duermo muy y me despierto muy temprano para trabajar muchas horas cada día por el fútbol español", dijo Rubiales, quien añadió que "seguramente" en LaLiga "hay mucha gente" que piensa al revés que Tebas.

El presidente de la RFEF no esquivó el asunto del traslado del Consejo Superior de Deportes (CSD) al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de una denuncia contra los presidentes de 16 federaciones territoriales por supuestamente incumplir el principio de neutralidad en periodo electoral en la RFEF. "Estamos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diga si el TAD es competente para este tipo de cuestiones", comentó. "Se lo he dicho a la secretaria de Estado, que tiene alguien dentro de su equipo jurídico que no le está aconsejando bien. Veo atisbo falta de imparcialidad que me preocupa y se lo he transmitido a la secretaria de Estado y es algo que a ella le está poniendo a los pies de los caballos a la hora de tomar ciertas decisiones", opinó Rubiales, quien añadió "tiene tiempo para rectificar en el error que le han metido".

En este contexto, manifestó que "el señor Tebas hizo campaña por otro candidato, aunque no le abran expediente en el CSD". "Dijo que LaLiga no iba a apoyar a Luis Rubiales. Estaba al lado de Juan Luis Larrea. Parece que el CSD de esto no se ha enterado. No sé si tiene que llegar una denuncia para que le abran un expediente o nunca se lo van a abrir en este país", afirmó.

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Rafa del Amo, uno de los denunciados, aseveró que no le ha llegado "nada oficialmente" y que no le preocupa el posible expediente.

Rubiales indicó que, en el marco de los sucesivos aplazamientos de las elecciones, ha conocido hace escasos días que "aquellos que votaron que sí a esas decisiones van a estar investigados por un delito continuado de prevaricación". Al cuestionarle por si esperaba este clima desde su llegada a la presidencia de la RFEF, Rubiales recordó que en la campaña dijo que "había gente poderosa que iba a intentar que no fuera presidente". "Esa misma gente es la que está detrás de muchas acciones con un talante poco democrático porque no aceptan haber perdido. Otra gente que ha perdido se ha dado cuenta con quién estaba el fútbol", añadió.

Rubiales, que señaló que estuvo "muy a gusto" en la asamblea de LaLiga este jueves, también se refirió al anuncio de Tebas de iniciar "trámites legales" para reclamar que el partido Girona-Barcelona se juegue en Miami. Manifestó que son los que toman "las decisiones de judicializar" un asunto "en que todas las instituciones que tienen que decidir no han dicho que sí" los que deben dar explicaciones.

Cuestionado por posibles irregularidades en su título de derecho, Rubiales dijo que detrás de estas "falsedades" están "los mismos de siempre" y aseguró que está "500 por 100 tranquilo". Por último, sobre la inclusión de Jordi Alba en la última convocatoria de Luis Enrique, el presidente de la RFEF señaló que está "contento" con la "honestidad y capacidad" del seleccionador y que "nunca" se metería en "temas tácticos" porque esa no es la labor que le ha encomendado el fútbol español.