La fórmula Ania: humildad y ambición

Tras el magnífico partido firmado por el Racing en Irún, Iván Ania parece haber detectado la posibilidad de que el exceso del almibar dañe los engranajes de la máquina que tiene en sus manos. Ayer, por segunda vez en cinco días, volvió a pedir humildad y autocrítica.

El asturiano confía que el optimismo que rodea al equipo no nuble a los futbolistas: “somos muy humildes, sabemos que tenemos mimbres para conseguirlo, pero la humildad no debemos perderla en ningún momento y en el vestuario nadie la ha perdido ni la va a perder”.

Ania sabe que la afición y la prensa, deseosas de pasar página tras una década negra, cumplen con su papel, pero tiene una receta de consumo interno para su plantilla: “hay que ser ciego y sordo. Tenemos que ser autocríticos, saber que siempre se pueden mejorar las cosas y no escuchar ni leer mucho. Eso es importante. Hay veces que el halago debilita y la crítica te afecta de manera negativa”.

Esa burbuja en la que el técnico quiere meter a sus futbolistas busca que “vengan cada día con ganas de mejorar, de hacerlo cada día mejor y salir los domingos a ser ambiciosos, a ganar al rival y si podemos meter cuatro mejor que tres y si se pueden ocho, mejor que cinco. En eso tenemos que hacer hincapié. Ambición y, sobre todo, no perder la humildad”.

Para el partido del domingo (17:00) frente al Bilbao Athletic en El Sardinero, el ovetense no contará, "no queremos arriesgar, si fuera una final jugarían", ni con Figueras ni con Jon Ander. El resto están en perfetas condiciones y es probable que entren en el once, respecto a los que jugaron ante el Real Unión, Óscar Gil, Rulo, Quique Rivero, Lombardo y Dani Segovia.