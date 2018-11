Valeria Golino: "Mi amiga Valeria Tedeschi me recomendó venir a Sevilla y a su Festival"

Valeria Goloni confesaba esta mañana que su amiga, la también actriz y directora Valeria Tedeschi, le recomendó venir al Festival de Sevilla. " Me dijo debes ir a Sevilla, es un festival muy cinéfilo y en la ciudad, te divertirás". Se da la circunstancia de que Valeria Bruni Tedeschi recibió también en anteriores ediciones, el mismo premio que ella.

Valeria Golino es una de las actrices italianas más internacionales. Su carrera se disparó en Hollywood gracias a títulos como 'Rain Man', 'Hot Shots!' o 'Extraño vínculo de sangre'. Su primera película como directora fue 'Miel' de 2013.



Ahora, Valeria Golino acude al Festival de Sevilla para presentar su segundo largo tras la cámara.

'Euforia' cuenta la historia de dos hermanos de caracteres diferentes que deben unir fuerzas y afrontar una difícil situación que conseguirá que se reconcilien y se reencuentren.Explicaba la directora que "son personas diferentes, no opuestas. A mí no me gusta contar al ser humano en oposición (bueno-malo, de derechas o de izquierdas). No es mi estilo."



Valeria Goloni describía su manera de dirigir."Me comporto con mis actores como a mí me gusta que me traten los directores". Al final- explica Goloni-convierto al actor en coautor de la película.

Estando en un festival que muestra el trabajo de cineastas europeos, ha reflexionado sobre su concepto de Europa. "Mi idea de Europa es más romántica que la que actualmente se impone. Ahora,la economía reina Europa".

Es posible que en su concepto de Europa influya su propia biografía. Contaba esta mañana en Sevilla que es italiana, hija de madre griega y padre napolitano y germanista.Así que,-recordaba-me he criado leyendo mucha literatura alemana.Tiene pues, una idea de Europa nada excluyente.