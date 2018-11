Alfonso Fernández Mañueco y sus circunstancias

Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León y aspirante a presidir la Junta, empeña su palabra y se compromete, si llega a la ansiada presidencia de la comunidad, a instalar unidades satélite de radioterapia en las capitales que no disponen de este servicio. También dice que equiparará las tasas universitarias a las de la media del país. No habla de plazos, sólo señala sus intenciones, sin dejar opción a los periodistas a que le pregunten por los detalles, esos en los que dicen que enreda el diablo.

Es precisamente en los detalles donde alguien que aspira a ser presidente de la Junta no debe ser cicatero. ¿Cómo debemos entender el silencio de Mañueco roto muy de vez en cuando para prometer cosas en algunos casos que ya están en marcha? ¿Su distancia con los periodistas obedece a una calculada estrategia o simplemente no nos premia con su parecer sobre los temas más inflamables para no entrar en contradicción con la posición que mantiene Herrera y sus consejeros? ¿Le paraliza la idea de que desde el gobierno se diga lo contrario a lo que mantiene el partido por él dirigido?

Pugnas internas al margen, alguien que quiere ser presidente de la Junta de Castilla y León debe adoptar una actitud mucho más valiente y mucho más abierta a las preguntas, incluidas las preguntas incómodas.