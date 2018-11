Cacerolada por el impuesto sobre las hipotecas

Vigo estrena las protestas contra el fallo del Supremo sobre las hipotecas. Cacerolada frente a los juzgados, convocada por la plataforma antidesahucios para pedir una nueva ley hipotecaria.

Decenas de personas, cacerola en mano, se han concentrado ante los juzgados en Vigo para manifestar su oposición por la resolución del Tribunal Supremo de que sean los clientes quienes asuman finalmente el impuesto sobre las hipotecas.

No les vale el decreto ley del gobierno que establece que será la banca y no el cliente el que pague dicho impuesto. No les vale, porque no figura nada de la retroactividad, por lo que piden una nueva ley hipotecaria para acabar con las cláusulas abusivas.

Animan a todo el mundo a manifestarse. Solo así conseguirán dejar de pagar los de siempre, los ciudadanos.