"Solo queremos enterrar con dignidad a nuestros familiares"

Las Cortes han aprobado esta semana la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Una ley que plantea sanciones para los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas, también la creación de un registro de ADN para intentar identificar a los que fueron enterrados en fosas comunes y una actualización del mapa de esas fosas. Se calcula que en Aragón existen más de mil fosas comunes y se estima que hay cerca de diez mil personas sepultadas en ellas (algunas en cunetas de carreteras) y cuyos restos no se han podido localizar. Este es un reportaje fruto de una larga conversación con tres mujeres que, en algún caso, han podido recuperar a algún familiar. Con otros, lo ven muy complicado pero no desfallecen en el intento de conseguirlo

Seguir leyendo