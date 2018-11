Aragón tendría que dejar de gastar 50 millones para cumplir con la estabilidad presupuestaria

El consejero de Hacienda ha afirmado en el pleno las Cortes que ahora mismo tendría que dejar de gastar 50 millones de euros de las cuentas de este año para cumplir con la estabilidad presupuestaria. Es la respuesta de Fernando Gimeno al diputado del PP Antonio Suárez, donde la política fiscal ha sido protagonista.

El ejecutivo aragonés ya tenía que retener partidas por un importe de 24 millones de euros para cumplir con el déficit, pero ahora se dobla esa cantidad hasta los 50 millones, porque la Comunidad Valenciana se ha incorporado a unos fondos estatales en los que no estaba. Ha afectado a una "redistribución global de todos los ingresos en todas las comunidades autónomas", ha explicado Fernando Gimeno.

Concretamente, en Aragón " de las certificaciones que teníamos de que íbamos a cobrar una cifra se nos ha comunicado ahora que están reducidas en 26 millones", ha continuado. Según el consejero de Hacienda, "tiene que ver con un dato objetivo del Instituto Nacional de Estadística, que determinó que la renta valenciana había bajado por cápita; ahí no puedes decir nada" por lo que esta comunidad autónoma "se incorpora a fondos en los que antes no estaba".

El ICA

Suárez le hacía una petición sobre el ICA, ahora que el PSOE se ha abierto a negociar este impuesto con otros partidos, viendo que con Podemos no logra el acuerdo. "¿No dice el señor Sada [el portavoz del PSOE] que quieren hablar con los grupos políticos? Pues, señor Gimeno, coja del brazo al señor Olona [consejero de Desarrollo Rural] y comparezcan ustedes en la comisión del ICA para explicar ya y de forma concreta cuál es la propuesta del gobierno".

Gimeno no respondía en el pleno, sí lo hacía ante la prensa en los pasillos del parlamento y remitía a lo que diga la propia comisión. "Si dicen que tengo que comparecer, yo, encantado" pero "yo no lo voy a pedir porque no lo necesito" ya que "puedo comparecer en la Comisión de Hacienda y en cualquier sitio pero si lo pide la comisión, acudiré".