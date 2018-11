Punto de inflexión obligado

El lunes culminará en Tarragona una semana muy larga para el Real Zaragoza. Ocho días en los que ha tenido que purgar y digerir la derrota ante el Granada, que supuso la caída a puestos de descenso. Se encendieron todas las alarmas y a consecuencia de ello compareció el director deportivo y hubo una larga reunión entre plantilla y cuerpo técnico para hacer piña y exponer sobre la mesa los problemas y las posible soluciones.

En esa ardua tarea se ha centrado Lucas Alcaraz cuya llegada, de momento, no ha provocado el efecto deseado. No es poner en duda su capacidad y tampoco su trabajo porque el entrenador granadino ha utilizado los dos primeros partidos al frente del equipo como banco de pruebas. No ha cambiado ni la forma de jugar ni de jugadores y se intuye que ha empezado a imponer su criterio e instaurar su sello a partir del fracaso que ha arrojado al Real Zaragoza a los puestos de descenso.

El debate ha llevado a hablar y escribir mucho de un rombo que podría guardarse durante un tiempo para dibujar a un Zaragoza más sólido, equilibrado y con más pegada. En el asunto de la pegada, las lesiones han empequeñecido a un equipo que ha pagado muy caro las ausencias de sus principales delanteros.

Ya volvió la semana pasada Marc Gual y en Tarragona se espera a Álvaro Vázquez, aunque veremos si de titular o para jugar unos minutos. Lucas Alcaraz también espera la fecha de poder contar con Papu, aunque, como pronto, el georgiano no volverá hasta las vísperas de la Navidad.

El entrenador estará obligado a modificar al línea defensiva por la gravísima lesión de Grippo, que se pierde lo que resta de temporada, y la sanción de Alberto Benito. Los recambios serán Alex Muñoz y Julián Delmás.

El rival

El Nástic está un poco peor que el Real Zaragoza. Es el colista con nueve puntos, dos menos que los aragoneses. Enrique Martín llegó hace dos jornadas al banquillo tarraconense con el objetivo de la permanencia. Dos exzaragocitas, César Arzo y Abraham Minero se perderán el partido.