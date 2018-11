Fran Fernández: "El elogio no nos puede debilitar"

El objetivo a corto plazo del Almería es sumar 20 puntos. Es el mensaje que quiso transmitir Fran Fernández en la rueda de prensa previa al partido de este domingo frente al Rayo Majadahonda. El míster pide a los jugadores que mantengan los pies en el suelo, y es que la clasificación puede llevar a un exceso de confianza prohibido en clubes como el rojiblanco, cuyo objetivo principal es salvar la categoría con la mayor brevedad posible. Para ello, recupera al camerunés Yan Eteki en la medular una vez cumplida la sanción de un encuentro.

Fran entiende que la ilusión se dispare en el entorno por la buena colocación en la tabla. Es séptimo el cuadro almeriense y si gana al Rayo Majadahonda podría abrir brecha con la cola e, incluso poder meterse en Play Off. No va más allá el entrenador de lo que será el partido, uno de los más complicados hasta la fecha: “El reto es ganar fuera y hacer un partido completo. También queremos que, después de todo elogio que viene recibiendo el equipo, no nos debilite. Hay que seguir con la misma intensidad, fe y trabajo diario”.

Preparados

Confía el cuerpo técnico en hacer un trabajo muy serio como en Soria, donde el Almería cosechó la primera victoria a domicilio de la temporada. Fran se caracteriza por no esconder nada en sus comparecencias y espera que el Wanda Metropolitano sus hombres ofrezcan la mejor versión y no se dejen llevar por la buena situación en la Liga: “No lo sé hasta que no llegue el domingo. Verte séptimo en la tabla no sabes si será mejor o peor, porque nunca nos hemos visto tan arriba esta temporada y veremos qué sucede en el Wanda Metropolitano”.

Clasificación

El almeriense ha marcado también como meta a corto plazo alcanzar los veinte puntos, y ‘solo’ quedarían treinta para lograr la salvación matemática: “Si lo utilizamos positivamente como que estamos trabajando bien y la oportunidad de sumar 20 puntos, pues iremos bien, pero si nos fijamos en que dejamos a muchos rivales por detrás y vamos a subirnos, nos equivocamos”.

Motivación

El Almería visita un Wanda Metropolitano que no registrará una gran entrada en comparación con los partidos del Atlético de Madrid. Pese a ello, el míster cree que es un campo que ya motiva por su estética, por lo que espera a once valientes para enfrentarse al Rayo Majadahonda: “El Wanda Metropolitano, el Carranza, El Sadar, son Estadio históricos que muchos de nuestros jugadores no han pisado y eso nos genera ilusión. Muestra también la dificultad que tiene esta competición”.

Respecto al conjunto de Antonio Iriondo, el Almería tiene claro que deberá hacer muchas cosas bien y minimizar los errores si quiere sacar algún punto frente a un rival directo: “Le tenemos el máximo respeto, porque es un equipo recién ascendido y ha mantenido el bloque y el cuerpo técnico. Tiene muchas variantes tácticas, quizá de los más ricos en esta materia de la categoría. Meten mucho ritmo a sus partidos”.

Rayo

Con trece puntos, a dos de la zona de descenso, viene de perder en su visita al Alcorcón y necesita reencontrarse con los resultados positivos junto a su incondicional afición. Fran Fernández analizó en profundidad las características del equipo majariego: “En el Wanda viene haciendo buenos partidos y propone diferentes situaciones a lo largo de los noventa minutos, con futbolistas que a nivel asociativo tienen calidad de sobra, además de velocidad”.