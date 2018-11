Andalucía: primer round

Hace unos días, la Presidenta de la Junta de Andalucía convocaba elecciones al Parlamento Andaluz con la legislatura prácticamente finalizada.

Me parece bien la intención de la propia Presidenta, de que se hable en la campaña electoral sólo de Andalucía, y no se mezcle el debate andaluz con el debate nacional.

Buenos propósitos estos de Susana Díaz, pero creo que van a chocar con la cruda realidad: y es que me temo que la campaña electoral andaluza se va a convertir en una batalla campal por la hegemonía de la derecha española entre PP y Ciudadanos. Andalucía va a ser a buen seguro el primer “round” del combate entre Casado y Rivera, y en medio, los andaluces, que vamos a asistir al espectáculo de ver quien de los dos descalifica mas al gobierno Andaluz, a su Presidenta y al partido que la sustenta en vez de presentar y discutir de proyectos y de ideas para mejorar Andalucía. Ya lo estamos viendo.

Ciudadanos ha comenzado rompiendo el acuerdo que tenía con el PSOE en Andalucía. Parece mas una ruptura “estratégica” que otra cosa, ya que a ciudadanos le interesa ahora despegarse del PSOE para así competir con el PP por la hegemonía de la derecha y ser mas creíbles de cara a sus hipotéticos electores.

Por su parte, el nuevo líder del Partido Popular Pablo Casado, ha anunciado su presencia en Andalucía. durante toda la campaña electoral. Y es que se juega mucho en estas elecciones.

Será por ello que están batiendo todos los récords en cuanto a declaraciones desafortunadas y ofensivas hacia Andalucía. y los andaluces: nos han llamado históricamente de todo, indolentes, vagos, subsidiados… y últimamente Casado ha calificado de “anomalía”, y a los andaluces “de ser de peor condición” por el hecho de confiar durante todos estos años en el PSOE para gobernar Andalucía.

El líder del PP debería echar una mirada a la historia mas reciente para encontrar una respuesta.

La derecha en los dos últimos siglos se ha dedicado siempre a lo mismo en Andalucía: explotar sus recursos , llevarse el dinero y la riqueza fuera y dejar aquí la miseria y la limosna. Y con la llegada de la democracia no solo no arreglaron esto, sino que se empeñaron en que Andalucía. no tuviera una autonomía de primera, diciéndonos que no nos convenía. A lo que los andaluces respondimos con una votación histórica el 28 de febrero de 1980.

El PSOE gobierna Andalucía desde la llegada de la democracia porque esa ha sido la voluntad democrática de los andaluces, y si hay algo de verdad anómalo, es el hecho de que la derecha, en 40 años, no haya ofrecido un proyecto atractivo para los ciudadanos de esta tierra.

En esta campaña debe hablarse de empleo, igualdad, educación, sanidad, dependencia, universidad, deporte y un largo etcétera de temas que conciernen a los andaluces.

Ya esta bien de prejuicios y de insultos rancios. Si Casado y Rivera quieren ganar el liderazgo de la derecha que contrasten y discutan entre ellos pero que no metan a Andalucía en su disputa.

ANTONIO SANZ Antonio Sanz López es de Andújar. Es licenciado en medicina por la Universidad de Granada y especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Junto al ejercicio de la medicina, su otra pasión es la política local. Comprometido desde 1981 con el Partido Socialista Obrero Español, ha sido secretario general de la agrupación de Andújar durante varios años, así como concejal en el Ayuntamiento en varias legislaturas.