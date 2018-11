Zamora llama a la calma para evitar "exaltaciones" en el Quijano, ante el espectáculo de Dani Mateo

La policía nacional ha reforzado con presencia de una unidad de prevención, el espectáculo de humor que se celebra este viernes en el Quijano en la capital, con la participación de Raul Cimas, Vaquero y Dani Mateo a partir de las 8. Medidas previstas ante la convocatoria en redes sociales de diversas asociaciones que pretenden boicotear el acto, después de que el humorista Dani Mateo protagonizara un sketch en el que se limpiaba la nariz con la bandera de España.

Gesto que ha llevado a que en otros puntos de España como Valencia se haya suspendido la función tras la numerosas amenazas y mensajes de crispación recibidos. La alcaldesa de Ciudad Real Pilar Zamora ha hecho un llamamiento a la calma para que no se celebren actos de exaltación ni se reproduzcan comportamientos violentos, confiando que la capital dé un ejemplo de libertad.

Pilar Zamora, sin entrar a valorar los hechos, ha explicado que la promotora del acto reservó el Teatro en el mes de abril y como tal se va a mantener. Espera que no se suceda ningún conflicto y que aquellos, que han comprado su entrada, puedan disfrutar de la representación teatral y los que no quieran, respeten la actuación, reiterando que Ciudad Real es una ciudad tranquila.

Desde las filas del PP, el portavoz Miguel Angel Rodríguez ha llegado a manifestar, en twiter, que "no irá al acto" que no quiere contribuir con su dinero a pagar la buena vida a los progres que se burlan de España y de nuestros símbolos. Declaración que para el presidente del PP Francisco Cañizares no es ninguna llamada a boicotear la actuación. Sí dice compartir, sin embargo, lo dicho por el dirigente popular: asegura que quienes faltan al respeto a los símbolos de España, deben asumir que a mucha gente no le haya gustado esa forma de proceder que ha calificado de deplorable y despreciable.

Y sobre las posibles concentraciones previas que se van a celebrar, que según fuentes consultadas por la SER, no han sido autorizadas por la Subdelegación del Gobierno, insiste, el PP no ha llamado a ningún boicot, en estos casos, como en tantos otros, hay que asumirlas con naturalidad.

La portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento Nieves Peinado ha lamentado que se haya politizado tanto esta actuación, responsabilizando a los partidos políticos que estén contribuyendo a crispar el ambiente.

Desde Ciudadanos, el portavoz Francisco Fernández Bravo señala que no les gustó nada la acción de Dani Mateo, consideran que se ha herido la sensibilidad de muchas personas, pero apela a la responsabilidad de quienes quieran manifestarse, en aras de la libertad de expresión, para que lo hagan de manera pacífica.

"Nunca os olvidaremos" es el título del show que el trío de monologuistas ofrecen este viernes en la capital, recordemos que el humor forma parte de un derecho fundamental como es la libertad de expresión.