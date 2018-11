El Ayuntamiento tendrá que pagar unos 600.000 euros de intereses por terrenos en la Fuensanta

El Ayuntamiento tendrá que pagar unos 600.000 euros de intereses por no haber acatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 2013 por la ocupación de terrenos en el paraje de La Fuensanta. Es el lamento que ha hecho el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez.

El edil ha explicado que la ocupación de estos terrenos se inició en 2004 por la ampliación del Instituto San José y más adelante para girar de ubicación el Estado de la Fuensanta. En total se ocuparon unos 20.000 metros cuadrados, de éstos unos 5.000 para la ampliación del estadio municipal. Esta situación irregular se produjo, según el concejal de Hacienda, "por no existir un planeamiento del terreno ni un proyecto concreto".

Se iniciaron negociaciones con los propietarios del terreno para indemnizarles por las exporpiaciones y al no llegar a un acuerdo fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La mancha quien los valoró en 1 millón 225.000 euros. Ahora habrá que pagar casi 1 millón 800.000 euros por los intereses. El ayuntamiento aprobó en el pleno ordinario de noviembre cumplir la sentencia con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE Y Ciudadanos y el voto en contra de Izquierda Unida.

En el pleno también se debatió la refinanciación de la deuda que mantienen los clubes deportivos con el Ayuntamiento. Se han acogido la Unión Balompédica Conquense, el Club Ciudad de Cuenca y el San José. El consistorio ha autorizado el fraccionamiento de los pagos. José Ángel Gómez asegura que "era la única forma de hacerlo para regularizar esta situación y evitar que desaparecieran estos tres clubes de fútbol".

Candidato a la alcaldía



José Ángel Gómez, en una entrevista concedida a la SER, ha insistido en que no se ha planteado qué hará de cara a las próximas elecciones municipales. Asegura que faltan unos meses y él está muy concentrado en su trabajo en la concejalía de Hacienda y "no he entrado a valorar otras opciones". Ante la falta de candidato confirmado, su nombre también se menciona en algunos círculos como posible cabeza de lista por el Partido Popular.