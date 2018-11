Los sonidos de los 90s vuelven a Leganés

La Plaza de Toros de La Cubierta de Leganés acoge este sábado el Superpop Festival 2018, donde la música de los 80 y los 90 será protagonista con las actuaciones de Kate Ryan, Snap!, OBK o DJ Neil, mientras que Paco Pil ejercerá de maestro de ceremonias.

Superpop

Así el ‘Rhythm is a dancer’ de los alemanes Snap!, el ‘Ella elle l'A’ de la belga Kate Ryan o el ‘Historias de amor’ de OBK volverán a hacer las delicias del público asistente.

El festival comenzará a las 22:00 horas con un recorrido por el pop y la música disco ochentera y noventera, continuará con el ‘eurodance’, y tendrá como colofón una selección de música 'remember'.

Estará presentado por Paco Pil, icono de la música dance de los 90 en España, y Tony Aguilar.

En el cártel también estarán grupos patrios como Nacho Campillo de Tam Tam Go, Amistades Peligrosas, Viceversa o Rebeca y DJs como Abel The Kid, Montxo y los residentes de 'Children of the 80'S: La Movida Ibiza Djs'.

