El humor como denuncia en la muestra 'Por una vida sin malos tratos'

La exposición de humor gráfico ‘Por una vida sin malos tratos’ consta de 60 viñetas y enmarca dentro de un amplio programa con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Vilencia contra lal Mujer. En ella se conjuga el humor y la denuncia, con unas viñetas donde se refleja la mirada crítica de casi 400 humoristas de diferentes países sobre la violencia machista. Así humoristas españoles, suizos, peruanos, búlgaros, franceses o argentinos, entre otros, expresan a diario una realidad que sufren muchas mujeres.

En la muestra encontramos la viñeta del admirado Forges en la que una mujer con una pancarta dice: “SI ME QUIERES, no me insultes, no me grites, no me ignores… QUIEREME” y en frente un hombre con otra en la se lee: ‘TE QUIERO, libre, sin miedos, sin discriminación, con trabajo digno, respetada y feliz, MUCHO”.

Durante todo este mes, Fuenlabrada reivindica a la mujer y denuncia la violencia machista a través de unas completas Jornadas que bajo el título ‘Ante las violentas machistas: compromiso y acción’ incluyen charlas, cine o conferencias como una dedicada al ‘Pacto de Estado en materia de violencia de género’, que tendrá lugar el día 23. Esa jornada también se realizará la tradicional performance del Consejo de la Mujer, en la Plaza de la Constitución.

