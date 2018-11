"Hay que ganar para jugar Copa del Rey"

Montakit Fuenlabrada (3-4) recibe en el Fernando Martín (domingo, 18:30 horas) al Real Madrid (6-1) con la intención de repetir la sorpresa ante Barça. El entrenador fuenlabreño Néstor García, en su segunda etapa cinco meses después de dejar el club, dejó claro que quieren "seguir ganando para tratar de jugar la Copa del Rey".

🤦🏻‍♂️🤦‍♀️ Habíamos perdido la cuenta.



EL DOMINGO CUMPLIMOS 7️⃣0️⃣0️⃣ PARTIDOS EN ACB



Gracias a todos nuestros aficionados porque sin ellos ni 700 ni 70 ni 7.



Y gracias a los compañeros de @ACBCOM por el aviso 😉



¡A POR OTROS 700! pic.twitter.com/QRwVGm5Kpz — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) 9 de noviembre de 2018

"Sabemos todos lo importante que es, lo bueno que sería anímicamente para el club y para la gente. El objetivo del club sigue siendo el mismo: salvar la categoría y, partir de ahí, lo que venga, pero para nosotros como grupo llegar a la Copa nos daría un empujón anímico para lo que falta", aseguró el entrenador en una entrevista a EFE.

"Le estamos metiendo trabajo a la defensa de a poquito, porque hay cinco jugadores nuevos (respecto a la anterior temporada). Con tanto viaje no puedes dedicarle tanto tiempo, pero el otro día me parece que fue un partido donde ellos recuperaron su identidad real individual y colectiva", valoró García.

"Hay ciertas cosas que tienen que ver con partes emocionales, mentales o estadísticas que el equipo tiene que lograr: cantidad de rebotes, pérdidas, resultados cuarto por cuarto... Si como equipo no lo logramos, yo nunca veo que hubo cinco que lo hicieron y siete que no, no lo hicieron", apunta el técnico del Montakit.

Llega el Madrid

En esta búsqueda de mejora, el ‘Fuenla’ recibe al Real Madrid, "un equipazo" en palabras de García, "gane o haya perdido contra Andorra", advierte el técnico bahiense, al que ve con un "gran ritmo" para ser un inicio de temporada, con pleno de victorias en la Euroliga y solo un tropiezo en la Liga Endesa contra el Morabanc Andorra (105-107).

"El Madrid tiene todo, jugadores que destacan por lo individual, pero en lo colectivo su entrenador gestiona muy bien todo el equipo: los minutos, el cansancio, lo mental... Es un equipo muy estable como para enfocarse en un área solo. Hay que jugar intenso y súper concentrado más de 40 minutos", describió García.