"El partido del Girona no es una final"

El C.D. Leganés (18º, 9 puntos) no afronta el partido ante Girona F.C. (10º, 16 puntos) en Montilivi (sábado, 20:45 horas) como una final. Al menos así lo ve Rodrigo en una entrevista a EFE.

Pregunta: ¿Se lleva mejor una semana después de empatar contra el Atlético o la situación en la tabla no permite disfrutar?

Respuesta: En últimos partidos, ante el Levante y el Atlético, el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a nivel de juego. Han sido buenos partidos, al final empatar en nuestro campo ante un rival como el Atlético siempre da confianza. Creo que es un buen resultado para trabajar con más ganas, para confiar en lo que estamos haciendo y para ir a Girona con una mentalidad ganadora.

P: Hablando de la visita a Girona. ¿Puede tener un partido aroma de final cuando solo estamos en la jornada doce?

R: No, decir final son palabras mayores. Queda muchísimo. El equipo está creciendo, está en una buena línea de trabajo. Quedan muchísimos partidos por delante y ya sabemos que, en el fútbol, en pocas semanas todo cambia y parece de otra manera. Hay que ir a por la victoria sin ansiedad, con tranquilidad.

P: ¿Le sorprende que los equipos que tienen justo por encima en la tabla ahora sean el Valencia, el Villarreal y el Athletic?

R: En los últimos años, el nivel se ha equiparado muchísimo. Los equipos que entre comillas son los pequeños ya no lo son tanto y los grandes siguen a un nivel muy alto. Todo el mundo ha aumentado el nivel, es todo más competitivo. Como estamos viendo semana tras semana las diferencias se han reducido muchísimo porque cualquier equipo le gana a cualquiera.

P: Se acaban de cumplir dos años desde que un 6 de noviembre de 2016 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando en Elda con el Barcelona B. ¿Qué recuerda de aquel momento? ¿Le vuelve de vez en cuando a la cabeza?

R: Me gusta recordar esos momentos para repasar lo que me han hecho crecer y lo malo que he pasado. Me hacen además acordarme de las personas que estaban conmigo. Poder disfrutar con ellas este cambio de situación es lo mejor que me puede pasar.

No tengo un recuerdo malo porque la lesión me hizo crecer como persona y como jugador. Nadie quiere le pase eso pero me ayuda a recordar que en el mundo del fútbol un día estás a buen nivel y al día siguiente por una jugada aislada te pierdes la temporada.

P: Fichó este verano por el Leganés y muchos daban por sentado que se marcharía cedido. En lugar de eso ha conseguido quedarse y está teniendo protagonismo. ¿Cuál cree que ha sido la clave?

R: Una de las cosas que aprendí cuando me rompí el cruzado es que en el mundo del fútbol todo puede pasar. La confianza que gané en mi mismo, mi forma de ser, me ha hecho luchar en cada situación y dar lo máximo de mi en cada entrenamiento. Esas son las cosas que al final te llevan a conseguir tus objetivos.