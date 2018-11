Muñiz: "Procuramos no acordarnos de los que no pueden jugar"

El entrenador del Málaga espera el mismo nivel competitivo mostrado hasta ahora. El técnico no se lamentó de las numerosas bajas para el partido del domingo en Gijón. "Sé que los que salgan van a competir perfectamente, procuramos no acordarnos de los que no pueden jugar. Es una parte más de la temporada, siempre hablamos de que necesitábamos un equipo compensado, con muchos jugadores de nivel. El partido lo afrontamos con la máxima normalidad, no hay ninguna situación que lamentar. El equipo va a competir y trabajar, vamos a por los tres puntos. Vamos a pensar en lo bueno, los sancionados tienen esta semana para recuperar fuerzas y volverán la siguiente".

Muñiz también habló sobre el rival, el Sporting, que está en una situación delicada para sus aspiraciones. "Es un partido ante un equipo que está en una situación de necesidad de escalar puestos en la clasificación, necesidad de puntos. No es grave para los que lo vemos desde fuera, pero allí tienen esa necesidad. Sabemos la dificultad del partido, de este y de cualquier otro. Ante un buen equipo, con una gran afición, en un gran estadio, que va a permitir hacer buen fútbol. Sabemos que enfrente hay un buen equipo, pero intentaremos llevarnos los tres puntos. El equipo compite bien y eso me da esperanza para el futuro".

Juan Ramón Muñiz se formó en el Sporting, y allí jugó como profesional, ahora en vísperas de volver donde nació se mostró agradecido. "Vuelves a tu ciudad, en la que nací y me crié. Toda mi familia es de allí. Si no sintieras algo especial serías de piedra. Trabajé muchos años en ese campo y antes de trabajar la grada era mi entorno habitual, desde los ochos años hasta los 21 que pude llegar a jugar. Es algo especial. Tengo muchos amigos allí. Se echará mucho de menos al ‘Brujo’, a Quini. Una persona que cuando llegabas ahí estaba siempre esperando en la puerta del hotel para saludar y solucionar cualquier problema. Se le echará mucho de menos. ¿Por qué? Para mí es una falta. Desde el momento en que pasó lo notas. Cuando llegas a Gijón no está Quini. No está el ‘Brujo’ y eso también tiene una especial emoción. Estoy agradecido al Sporting y si tengo valores, mejores o peores, según quien opine, lo he conseguido con lo que me inculcaron en la escuela del Sporting. Aprovecho para mandarles un saludo y mi agradecimiento por lo que me hicieron vivir”.

