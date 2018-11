Variedad de género y nacionalidades en XIII Festival Cine Inédito de Mérida

Variedad de género y de nacionalidades, y un aumento de cintas en la Sección Oficial definen la programación del XIII Festival de Cine Inédito (FCI) de Mérida, cuyas proyecciones se desarrollarán del 15 al 24 de noviembre.

La participación en el festival de un jurado joven que genera una crítica cinematográfica con "otra mirada" y la presencia de "mujeres muy jóvenes" en este festival son otras claves que hoy ha remarcado la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, durante la presentación de esta nueva edición.

Calidad, participación de las mujeres y dimensión formativa de la programación son otros marcos que también han querido destacar los asistentes a este acto, al que también han asistido el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna; el director del certamen, Ángel Briz, y el director de Programación, Emilio Luna, así como el director de la Filmoteca de Extremadura, David Garrido.

La Sección Oficial la integran ''Leto'', de Kirill Serebrennikov (Rusia); ''Un asunto de familia'', de Hirokazu Koreeda (Japón); ''The Guilty', de Gustav Möller (Dinamarca); ''Non-Fiction'', de Olivier Assayas (Francia); ''In Fabric'', de Peter Strickland (Reino Unido); ''Cafarnaún'', de Nadine Labaki (Líbano); ''La mujer de la montaña'', de Benedikt Erlingsson (Islandia) y ''The rider'', de Chloé Zhao (EEUU).

Además de estas ocho películas, una más que en la pasada edición, se proyectará dos cortometrajes ''La teoría del sueño'', del director extremeño Rubén González, y 'Utoya, 22 de julio'', del noruego Erik Poppe, que no entran en concurso

Iglesias ha destacado el "valor añadido que aportan este tipo de actividades a la programación cultural" por su originalidad y calidad, al traer una "magnífica programación" que recoge "todo lo que está pasando en el cine" a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, Iglesias ha destacado que la presencia de las mujeres "no solo se traslada a la crítica cinematográfica, sino que empiezan a aparecer como directoras de algunas películas y responsables de equipos".

Igualmente, la titular de Cultura ha subrayado la participación del cine extremeño a través de una selección de películas realizada por los beneficiarios de las Ayudas a la Producción Audiovisual de la Junta de Extremadura.

Además, se desarrollarán otra serie de acciones que nutrirán esta XIII edición, como un taller de ''Animación en el cine'', que impartirá el productor José María Fernández de Vega, y la gala de clausura, que tendrá como protagonistas a los más jóvenes y contará con la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura.

Por su parte, Briz ha resaltado la diversidad de la programación en este certamen y ha agradecido la ayuda de la Junta de Extremadura y del resto de colaboradores.