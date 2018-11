López Garai: "No quiero que el equipo muestre dos caras diferentes"

La estadística dice que el Numancia no sabe lo que es ganar lejos de Los Pajaritos y que el Granada se mantiene invicto como local en Los Cármenes. Atendiendo a esos números, parece harto complicado que el cuadro soriano pueda obtener la victoria este domingo (a las 12.00 h.) en el feudo nazarí, pero en esto del fútbol no hay imposibles, como apunta Aritz López Garai, técnico rojillo. “Fuera de casa ganar es complicado para todos, no sólo para el Numancia. A partir de ahí hemos tenido salidas complicadas: Gijón, Pamplona, Las Palmas y Málaga, ahora vamos a Granada… Parece que hemos visitado a unos equipos cualesquiera y no es así, sino que son de los potentes dentro de la categoría, aunque es verdad que no hemos estado bien y no hemos conseguido ganar. Y ahora visitamos al líder, que está en una dinámica muy buena, pero nosotros somos capaces de competir contra cualquiera si estamos bien. El objetivo es volver a mostrar el nivel de casa y, así, competir y, por qué no, ganar en Granada, pero sabiendo de la dificultad del partido”.

Esa es la clave, trasladar lo que el equipo transmite y hace en Los Pajaritos, a los partidos a domicilio. “Ojalá sea así y seamos capaces. Los dos últimos partidos hemos ido perdiendo desde el principio y no hemos podido competir y no ha habido opción de hacer casi nada. Pero si en Granada somos capaces de no empezar perdiendo, que no tiene por qué repetirse, podemos ver un Numancia similar al de casa. No sé si igual, porque a domicilio casi todos los equipos estamos bajando el rendimiento, pero si somos parecidos al nivel de Los Pajaritos podemos ganar en cualquier campo. Me rebelo contra eso, no quiero que el equipo dé dos caras, es la asignatura pendiente, se lo he dicho a los jugadores, lo saben. Ahora tenemos la oportunidad de mostrar que podemos ganar en cualquier campo, pero eso hay que demostrarlo en el campo”.

Con las bajas de Dani Nieto, Nacho, Unai Medina, Luis Valcarce y Ripa, López Garai podría repetir el mismo once que derrotó el pasado sábado al Tenerife en Los Pajaritos, aunque “aún con un entrenamiento por delante (el del sábado), no lo tengo del todo claro. No habrá muchos cambios, porque busco estabilidad en las alineaciones, que hasta ahora no hemos tenido suerte por las lesiones, que es algo incontrolable… Sólo hemos repetido once una vez, en la primera y segunda jornada. Cuando en ese sentido la suerte te sonríe vas manteniendo un bloque, de unos ocho jugadores, con aportaciones de otros cuatro o cinco, que suman su granito de arena”.

El Granada, invicto como local, ha sumado cinco victorias y un empate en sus seis partidos en casa y tiene la importante baja del mediocentro Montoro, pero Diego Martínez mantiene su delantera Puertas-Vadillo-Pozo, que suman 12 goles.