El Cádiz se agarra a la buena racha

Nueva victoria de los amarillos frente al Reus por dos goles a cero, en un partido serio y firme de los cadistas que llevan tres victorias de forma consecutiva en liga y lo más importante dando una gran imagen de solvencia. Algo ha cambiado en este equipo que ahora tienes confianza y buena fe ciega en lo que hace.



Cervera apostó de principio por un 11 con Manu Vallejo y Lekic el punta. Salvi volvía a ser titular después del buen partido ante el Elche y su queja ante los medios de comunicación por el trato que le había dado el club. El sacrificado fue Álex Fernández en la semana que cerraba prácticamente su renovación por tres campañas tal y como avanzaba Radio Cádiz.



El once titular de Cervera era ofensivo con velocidad en banda y con dos delanteros. Y así empezó el Cádiz, empujando para buscar ponerse por delante pronto. Llegando bien por banda y buscando a Lekic por arriba para buscar la segunda jugada. Con intensidad y fuerza llegaba el equipo cadista y así llegó el primero del equipo amarillo. Minuto seis jugada por la derecha y cabezazo para que Manu Vallejo hiciese el primero, cuando apenas se llevaban 6 minutos de partido. Era el guion deseado.



El Reus fue un poco hacia arriba, pero el Cádiz controlaba bien. Muy buen puesto sobre el terreno de juego y esperando la oportunidad. Una ocasión que llegó en el minuto 20 cuando le quite dispara a bocajarro para que Edgar Badía haga un paradón salve el segundo. En ese momento nos daba sensación de que peligrase el resultado. Y así se llegó al descanso. Si ocasiones reseñables, pero con un Cádiz que controlo en todo momento y que no sufrido en defensa



La segunda parte comenzó con los mismos protagonistas en los dos equipos. Y similar imagen del equipo amarillo. Pronto el conjunto cadista hacía el segundo. Solo había han pasado cinco minutos de la reanudación cuando le que empuja muy solo un balón al fondo de las mallas. El futbolista no lo celebró por su pasado el conjunto catalán. Los visitantes se quejaron de un posible fuera de juego del delantero cadista.



El Cádiz seguía firme y un error del central visitante Olmo dejaba a Lekic en la frontal del área con Manu Vallejo a su lado para dejarlo solo delante del portero, pero el punta decidió golpear a puerta y el balón se marchó alto. Los amarillos guardan su puerta, pero no se metían atrás, ya que no estaban de mirar al área rival de un Reus que temblaba cada vez que el Cádiz llegaba a su área. Ya sea por banda o por dentro los locales desbordaban a su rival y generalmente con Lekic como protagonista que cuando fue sustituido por Carrillo se legó la ovación del respetable, de una grada que coreó su nombre, corría el minuto 74. Era momento para refrescar el equipo, y dar descanso a titulares como Garrido que también dejó su sitio por Edu Ramos. Pero en la oración de la tarde se la llevó Manu Vallejo que fue sustituido por Agra. Carranza tiene nuevo ídolo



Y acaso acabo el choque con un Cádiz muy serio que no concedió casi nada. Tercera victoria consecutiva de los amarillos que continúan la buena racha.