Antonio Monserrat: "Somos una Policía más social y asistencial"

El 1 de diciembre se cumple el 25 aniversario de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Andalucía. La conocida como Policía Autonómica cumple medio siglo de vida con un trabajo callado pero eficaz. Mucha gente no les conoce o les confunde con el Cuerpo Nacional de Policía, pero sus competencias son propias y muy específicas. Ellos y ellas se ocupan del vigilar el medio ambiente y proteger a los menores. Pero además, se ocupan de controlar el juego ilegal o la protección de edificios públicos de la Junta. Una labor que en la provincia de Córdoba se desarrolla desde 2002, cuando se instaló en Gran Capitán la Jefatura Provincial.

Cadena Ser

Hoy trabajan desde la Avenida del Brillante, en unas instalaciones modernas y adaptadas a los tiempos que corren. Una Jefatura donde se respira familiaridad en cada despacho, en cada rincón. La Policía Autonómica está en Córdoba y su provincia. Estos días están de aniversario, de celebración, pero sin dejar de cumplir cada día con su gran labor.

Para conocerles mejor hemos querido hablar con el Jefe Provincial, Antonio Monserrat. Él nos ha guiado por un recorrido a lo largo de este año que está a punto de acabar y que ha arrojado como datos más significativos actuaciones en la lucha contra el juego ilegal, la prevención de incendios forestales o la protección de menores desamparados o mujeres víctimas de violencia de género.

Antonio Monserrat junto a la inspectora responsable del servicio de menores / Cadena Ser

Antonio Monserrat ha sido el mejor cicerone posible para conocer mejor a nuestra Policía Autonómica, que cada día comparte la protección de los andaluces y andaluzas con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de cada municipio. Hoy hablamos con el responsable de la Policía adscrita a la Comunidad de Andalucía en Córdoba, Antonio Monserrat.

Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Andalucía. Ése es el nombre, pero mucha gente aún no os conoce bien. Sin embargo, estáis aquí y realizáis una gran labor desde hace 25 años. En este tiempo ha dado tiempo para que pasen muchas cosas…

La Unidad de Policía Autonómica, como también se nos conoce, surge a raíz de un acuerdo de la Junta y del Ministro del Interior de entonces. Se crea el 1 de diciembre de 1993 y se forma a partir de unos 104 funcionarios. La primera sede estuvo en Sevilla, con jurisdicción en toda la comunidad pero posteriormente se crean las jefaturas provinciales de Cádiz, Málaga y Granada en 1997. En 2002 se crea la de Córdoba, además de las de Jaén, Huelva y Almería. Como toda creación de una unidad, tuvieron que vivirse unas circunstancias difíciles debido a la creación de un nuevo cuerpo, con sus instalaciones, sus vehículos y la selección de personal. Con esfuerzo, aquellos pioneros del 93, lo lograron

Cadena Ser

Cuando uno piensa en una policía autonómica, rápidamente se viene los nombres de la Ertzaintza o los Mossos D'Esquadra, pero poca gente aún sabe que en Andalucía también tenemos una unidad así…

Nosotros no tenemos nada que ver con los Mossos o con la Ertzaintza. Las competencias que tienen ellos son mucho más amplias. Nosotros tenemos las que nos da el Estatuto de Andalucía. Nuestras competencias son la protección de personalidades de la Junta, edificios públicos, juegos, espectáculos públicos y salones de juego. También y sobre todo, el área de menores y todo lo que conlleva su protección. Por último, también nos ocupamos del área de medio ambiente.

Cadena Ser

Este este ámbito, supongo que con una estrecha colaboración con el Seprona de la Guardia Civil…

En medio ambiente estamos muy coordinados con el Seprona. Como trabajamos en el medio rural, nos vemos con ellos y coordinamos muchas de las acciones.

Aquí en Córdoba, ¿qué es lo más destacado de lo que hacen durante el año?

En medio ambiente, este año hemos tenido una suerte inmensa con el tema de los incendios forestales este verano. Ha habido algunos, pero muy localizados y poco llamativos. Esto, en parte, se puede considerar un logro por la prevención que se realiza durante el año. Se hacen inspecciones de cortafuegos, de vehículos, etc. En incendios, hemos investigados cinco incendios y se han esclarecido todo. Hemos levantado 52 actas de denuncia. En cuanto a los vertidos, que es una cosa a la que también le damos mucha importancia, hemos levantado en este año en cuanto a residuos tóxicos, tres denuncias y en cuanto a residuos sólidos, 18. Hemos hecho 70 inspecciones. Algo muy importante, sobre todo en Córdoba, quiero resaltar el tema del patrimonio histórico. Tenemos una gran coordinación con el área de cultura y llevamos nuestras inspecciones a los yacimientos arqueológicos. Hemos incrementado la vigilancia en Medina Azahara tras la declaración de la Unesco.

Cadena Ser

El control del juego ilegal es algo llamativo…

En este tema nos llega información sobre partidas ilegales pero la investigación siempre es muy difícil porque nos llegan informaciones muchas veces que no son fidedignas al 100%. El año pasado actuamos en un municipio por este tema de las partidas ilegales. En el tema del juego, los funcionarios son unos verdaderos especialistas. Llevan mucho tiempo y conocen perfectamente su labor. Inspeccionamos todos los establecimientos de la provincia y si no lo hacemos más, es por las necesidades de personal, que a veces no son las idóneas. Este año hemos inspeccionado 375 establecimientos, se han levantado 392 actas de denuncia y se han puesto 1377 infracciones. Aunque los datos son significativos, la mayoría de las infracciones son por carecer de seguro obligatorio o por la entrada de menores. En salones de juego, se han denunciado 110 personas. Estos salones de juego, que proliferan mucho últimamente en Córdoba, se han inspeccionado todos. Ahí hemos detectado que ha aumentado mucho la ludopatía en jóvenes. En marzo se detectó en un salón de Córdoba que había tres menores, uno de ellos con un carnet falsificado. Por cosas así se puede incluso cerrar el salón.

El País

¿Cuántos policías tienen en Córdoba?

Somos 43, cinco de ellos son mujeres. Estoy muy orgulloso de todos y todas porque son grandes profesionales. Tienen una gran vocación y se encuentran muy a gusto en las áreas que desempeñan. Yo llevo 40 años en la Policía y he visto en esta unidad que tenemos mucha unión.

Al ser una unidad con un número de agentes no excesivamente grande, casi son una familia…

Así es. Al ser pocos somos como una familia. Aquí venimos y parece que estamos en casa. Compartimos a veces temas familiares, además del trabajo. Nos intentamos ayudar y tenemos un gran ambiente. Estoy orgulloso de esta unidad.

Antonio, ¿cree que se les debería conocer algo más? ¿Se sienten algo desconocidos en la ciudad?

La Consejera Rosa Aguilar decía el otro día, que además de tener a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que todo el mundo conoce, estamos nosotros. Comprendo que la Policía Nacional tiene muchos funcionarios y el servicio es directo e inmediato. El ciudadano la ve en la calle igual que ocurre con la Guardia Civil y sus más de 1200 agentes en toda la provincia. Son unidades muy potentes, que comparado con nosotros, que somos 43, pues se nos ve menos. Pero nuestra función es diferente a la suya. Muchas de nuestras actuaciones no salen en la prensa, porque no deben salir, sobre todo en el tema de menores. Somos una policía más administrativa, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son policías más penales, de lucha contra el delito. Las denuncias administrativas son difíciles de vender. Somos también una policía más social y asistencial, sobre todo en el tema de los menores porque lo que intentamos es la protección de menor, de la familia y de la mujer víctima de violencia de género.

Esa es la parte quizá más bonita de vuestro trabajo, ese contacto directo con las víctimas y con los menores desamparados…

En el caso de los menores, los funcionarios que tenemos tienen una sensibilidad especial. Mañana, por ejemplo, tenemos una retirada de menores a una familia y eso es complicado. Retirarle unos hijos a sus padres no es nada fácil. A veces cuando nuestros policías regresan de un servicio de este tipo, lo hace bajos de moral. Hace un mes tuvimos que retirar a cuatro menores de una familia. Estaban ya viviendo de lo que les daban los vecinos y Cruz Roja. Es complicado pero la protección del menor en fundamental.

Aunque la sede de la jefatura está en Córdoba, ustedes están presentes en toda la provincia…

Nosotros, como policía autonómica actuamos en toda la provincia. Acudimos a 52 juntas locales de seguridad y acudimos a romerías, fiestas patronales y otros actos. Tenemos una relación muy estrecha con los municipios y sus alcaldes. La Policía Autonómica está para ayudar a los municipios y para ayudar a los ciudadanos de Córdoba que nos requieran, dentro de nuestras competencias. En seguridad ciudadana aún no tenemos competencias, pero todo se andará.

Pocos son para todo lo que llevan para adelante…

Pero lo importante es dar una respuesta al ciudadano porque de eso nos dará el prestigio para que se hable bien de nosotros. Aquí llega un ciudadano, nos requiere y nosotros tratamos de dar una respuesta rápida, sobre todo en el tema de los menores. En Córdoba hay 17 centros de protección. Los visitamos todos, hablamos con los directores y vemos sus necesidades

Felicidades por estos 25 años en Andalucía y gracias por abrirnos las puertas de la Jefatura Provincial de Córdoba… Que sean muchos años más.

Gracias a ti.