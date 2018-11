Marí Bosó: "Proposta per Eivissa es el caballo de Troya del mallorquinismo en Ibiza"

El Partido Popular de Ibiza cambia de estrategia y a pocos meses de las elecciones lanza sus dardos contra los que les pueden restar votos en los próximos comicios…. Hablan de Ciudadanos como el partido que no conoce la realidad de la isla y de la coalición insularista compuesta por partidos como el Pi como "el caballo de Troya del mallorquinismo".

El presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí, asegura que no “cuela” este carácter insularista con el que se ha presentado recientemente Proposta por Eivissa, formación formada por el Pi, Más Eivissa y Alternativa Insular... Dice que son el caballo de Troya del mallorquinismo que al final lo que buscan es contar con diputados en el Parlament para “entregarlos a Francina Armengol”. De ahí que pida a los ibicencos que no se dejen utilizar y "no se dividan esfuerzos" de cara a los próximos comicios... Insiste en que el PP es el único que ha demostrado que lucha por Ibiza con cuestiones como el REB o la mejora de financiación de los Consells, entre otros.

Para Ciudadanos también tiene un mensaje y es que "desconocen la realidad de la isla"…Para aquellos que tengan la tentación de decantarse por el partido naranja les recuerda que aquí no gobernarán Consell o ayuntamientos Albert Ribera o Inés Arrimadas y en este punto recuerda que lo poco que ha hecho este partido por Ibiza es votar en contra por ejemplo de la gratuidad del aparcamiento de Can Misses.

Renovación NNGG

Mensajes de cara a las próximas elecciones que ya se empezaron a oir en el acto de clausura de los congresos locales de Nuevas Generaciones celebrado este viernes... Se han renovado las Juntas Locales de Nuevas Generaciones PP Ibiza, con Joel Rodríguez, como presidente de la Junta Local de NNGG Sant Joan; Dani Juan, como presidente NNGG Santa Eulària; Pedro Marchante, presidente de NNGG Vila y Eva Prats, presidente de NNGG Sant Antoni.

Foto de familia tras el acto de clausura de los congresos locales de NNGG / Partido Popular

En el caso de Sant Josep, la Junta Local se renovará en las próximas semanas ya que el candidato está fuera por estudios.