Teresa Ribera mantiene 2020 como fecha para el nuevo cable eléctrico con Mallorca

"Se pueden apurar plazos, pero esto no es como ir a una ferretería a comprar un cable y tenderlo en tu jardín. Por ello será muy difícil bajar de los 18 meses para que este completamente operativo. Lo queimporta ahora es iniciar cuanto antes las obras". Con estas palabras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejaba claro que el nuevo cable eléctrico submarino entre las subestaciones de Artà y Ciutadella no estará operativo hasta 2020. No obstante, los trabajos para su tendido ya se han iniciado.

Lo primero que se está haciendo es una ampliación de la subestación de Ciutadella para albergar la nueva infraestructura. Los cálculos de Red Eléctrica de España prevén que a finales de 2019 o principios del año siguiente ya esté terminada la logística en tierra para proceder en enero o febrero de 2020 al tendido del cable submarino.

Discurrirá a través de 41 kilómetros bajo el mar y 12 por tierras menorquinas y costará 84 millones de euros.

Mientras, la ministra Ribera anunció que se está diseñando junto con Red Eléctrica y otras administraciones un refuerzo del plan de contingencia actual para evitar que vuelva a haber un apagón de 55 horas como el sufrido la semana pasada. La compra de más grupos electrógenos para la Isla parece una de las medidas con más opciones.

Red Eléctrica se plantea un segundo cable eléctrico de conexión con Menorca además del que ya está en proyección. Pero este otro enlace se calcula para más allá de 2025.