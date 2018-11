El Real Murcia post-Gálvez persigue en Don Benito volver al playoff

Con Víctor Gálvez fuera del club, la plantilla del Real Murcia respira tranquila. Por eso, este domingo (12:00 horas) cuando el balón ruede en Don Benito se espera que los hombres de Manolo Herrero tengan las cabezas limpias y se centren únicamente en cazar tres puntos que podrían servirle para volver al playoff si se da una carambola de resultados: ganar y que no lo haga el Talavera, aunque Cartagena y Recreativo Granada también aspiran a ello.

Ya con Tornel como máximo accionista del club, los granas tendrán el apoyo de parte del nuevo Consejo en el palco del Vicente Sanz. En su once inicial, Herrero no tendrá a Curto ni Alfaro, lesionados, ni a Héber Pena, al que ha dejado incluso fuera de la convocatoria. Debutará en Liga el central Dani Pérez y no se descarta que repita la fórmula del trivote (con Juanma o Miñano) que ya usó en La Línea hace dos jornadas. Un Real Murcia que es realmente sólido en defensa y que no encaja goles, lejos de Nueva Condomina, desde la primera jornada de Liga: unos 417 minutos oficiales lleva Mackay con el marco imbatido a domicilio. En el Don Benito, que está en descenso, destaca David Agudo, que suma cuatro goles.

