Beste Iruña afronta una nueva temporada tras los éxitos de este año

El concesionario oficial de Kia Sakimóvil fue el lugar escogido por el Beste Iruña para hacer este pasado viernes el balance de la temporada que llega a su fin y de las novedades con las que afrontará la temporada 2019. Como ya viene siendo habitual, KIA Sakimóvil seguirá apostando por el equipo y volverá a ser el patrocinador principal del equipo para la temporada 2019. Así, volverá a lucir su nombre en las camisetas de los atletas del Beste que ya se acerca a su 40 aniversario desde su fundación. Durante este año se han cosechado numerosos éxitos de los corredores del Beste (tanto en el equipo masculino como en el femenino) y también organizativos como la exitosa edición de la media maratón Ciudad de Pamplona – Intersport y de la San Silvestre del año pasado que, como para indicar, volverá a repetir éxito este próximo mes de diciembre. Tanto el presidente del Beste Iruña, Joseba Arangay, la entrenadora del club, Sagrario Izquierdo y el director comercial del concesionario KIA Sakimóvil, Fermín Tiberio, se mostraron muy satisfechos de la temporada pasada e ilusionados con el comienzo de la siguiente.

Exitosa campaña 2018 tanto a nivel individual como de club

Durante la presente temporada han sido muchos los éxitos cosechados por el club de atletas populares Beste Iruña en carreras en Navarra y otras regiones. Conforme avanzan las temporadas, los éxitos son mayores y eso hace que sea difícil mantener el nivel pero, por el momento, los resultados siguen siendo extraordinarios. En lo que respecta al equipo masculino, Antonio Etxeberría, a pesar de ser una temporada complicada por sus problemas lumbares, ha vuelto a repetir muchos de los éxitos que cosechó en la pasada temporada entre las que destacan su gran papel en la Roncesvalles-Zubiri, Vuelta al pantano de Eugui o la Carrera de los Burgos. Pero no solo él ha sido capaz esta temporada de repetir pódiums en varias pruebas ya que a él se le han sumado sus compañeros Xabier Etxarte, Dani Sanz, Cristóbal Galera o Joseba Elizagoien entre otros. En lo que respecta al equipo femenino, cabe destacar los pódiums cosechados por Maider Leoz que, además de cosechar muchos éxitos en carreras populares este año ha sido subcampeona de España sub 23 en la distancia de 10.000m celebrado en Braga (Portugal). Además, también se ha convertido en la plusmarquista española sub 20 de media maratón con un tiempo de 1.19:35 que consiguió el último fin de semana de noviembre del año pasado. Como no, también destacar a Estela Navascués que tras su maternidad ha vuelto a cosechar triunfos en pruebas en Mijas y en Alcalá de Henares. Pero este año también se han unido corredoras como Izaskun Beunza, Marina Vicente, Marta Malón o María Velázquez que han logrado varios pódiums en diferentes pruebas este año.

Además, hay que destacar el papel de las chicas en los campeonatos de cross en los que fueron campeonas en el Campeonato de Cross largo en Navarra y subcampeonas en cross corto. En lo que respecta al equipo masculino, destacar el tercer puesto en el cross largo. A título individual, en esas carreras Antonio Etxeberría y Maider Leoz lograron la tercera posición (Maider la primera posición en categoría sub 23) mientras que en la categoría junio fue Leire Estarriaga la que logró una meritoria tercera posición. A estos tres atletas se les unieron Marina Vicente e Izaskun Beunza para formar parte de la selección navarra que participó en el campeonato de España de cross celebrado en Mérida.

Por último, cabe destacar también el gran resultado conseguido por el equipo femenino en el campeonato de España de cross de clubes celebrado en Gijón en la que lograron un grandísimo décimo puesto en la general.

Con el objetivo de igualar resultados el año que viene

Con la presente temporada ya finalizada ya se tiene en mente la próxima que comenzará en breve. El objetivo sigue siendo claro y es mantener la línea ascendente como equipo siguiendo siendo fieles a sus principios que no son otros que seguir consiguiendo que todos los componentes del equipo sean felices y con el sentimiento de unidad y fidelidad hacia la camiseta del Beste. Además, también se volverán a realizar los entrenamientos conjuntos que realizan los korrikolaris los miércoles y domingos dirigidos por Antonio Etxeberría y Sagrario Izquierdo en los que prima el gran ambiente del grupo.

A nivel atlético, se intentará repetir los éxitos cosechados volviendo a repetir pódiums en las distintas pruebas y seguir mejorando marcas personales de los atletas tanto en las pruebas de ruta como en las de pista. Si hay que destacar algún objetivo, en cuanto al equipo femenino se intentará repetir o mejorar la 10ª posición en el campeonato de España de Cross por equipos y volver a lograr triunfos a nivel individual con Estela Navascués, Nuria Rodríguez (que regresa este año al equipo), Izaskun Beunza, Marina Vicente, Marta Malón o Izaskun Olleta entre otras (que comenzarán la temporada este mismo fin de semana en el cross más importante del Mundo en Atapuerca).

En lo que respecta al equipo masculino, este año se mantendrá el equipo encabezado por Antonio Etxeberría que estará acompañado por Alberto, Dani, Xabier Etxarte, Xabier Arteaga, Unai Plaza, Joseba Elizagoein y con las vueltas de Peio López y la incorporación de Aitor Etxeberría. Tampoco podemos olvidar al equipo veterano que siguen siendo también artífices de los éxitos del club con Peio Elizalde o Josemari Mercero que han sido medallistas en algunos de los campeonatos nacionales en su categoría.

A todas las pruebas que acudirán los atletas del Beste habrá que sumar de cara al año que viene nuevamente la organización de dos de las pruebas más importantes de Navarra: la San Silvestre y la Meida Martaón Ciudad de Pamplona que volverán a ser organizadas por el Beste Iruña.

Sakimóvil, orgulloso patrocinador del Beste Iruña

El concesionario oficial de Kia Sakimóvil estará nuevamente presente como patrocinador principal del equipo Beste Iruña. El concesionario se ha convertido en un referente en toda Navarra y sigue apostando por el patrocinio del equipo navarro. Con dos concesionarios abiertos (en Pamplona y Tudela) la gama Kia se caracteriza por su gran relación calidad precio, sus 7 años de garantía en toda su gama y las excelentes líneas de diseño de sus vehículos. Además, desde el pasado 8 de noviembre y hasta el próximo 19 de noviembre está celebrando los 10 días de KIA con unas ofertas insuperables durante estos días que afectan a casi toda la gama destacando las ofertas del Sportage, Stonic o Ceed.

Tanto el director gerente del concesionario, Carlos Sagüés, como el director comercial del mismo, Fermín Tiberio, están muy orgullosos de poder patrocinar al equipo del Beste Iruña y formar parte de esta forma de uno de los clubes con más historia del atletismo navarro.