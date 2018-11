Remontada exprés redentora

Remontada redentora de la Real Sociedad en el Ciutat de Valencia que le sirve para llegar a un nuevo paron de liga más cerca de los puestos nobles que de la zona de peligro. Sirve también para romper una mala racha de resultados que ya duraba cuatro partidos seguidos sin ganar y más de 300 minutos sin marcar. Eso sí, no elimina todas las dudas que había en torno al equipo de Garitano, porque la realidad es que cuando faltaban 20 minutos para el final perdía 1-0 con muy malas sensaciones. Pero supo reaccionar a tiempo y en diez minutos pletóricos le dio un vuelco tremendo al resultado.

Pero para llegar hasta ahí, la historia tiene un comienzo y un desarrollo que merece la pena contar. El inicio fue malo, pésimo. Tras una puesta en escena muy deficiente, Chema se aprovechaba de un error en cadena del sistema defensivo para poner el 1-0. Garitano había planteado de inicio una Real con cinco defensas, pero el ‘invento’ no funcionó en toda la primera parte. Los donostiarras jugaron en todo momento a merced del Levante, sin ser capaces de llegar con las mínimas garantías a la portería rival. Solo un tiro de Januzaj para llevarse a la boca.

Garitano ejerció de lo que es, entrenador, para cambiar lo que no funcionaba en el descanso. Quitó la defensa de cinco con la entrada de Zurutuza, y la Real lo agradeció. Empezó a competir de nuevo, a sufrir y madurar el partido. Y cuando llegó Juanmi al rescate de la Real para darle la vuelta al encuentro, el partido estaba volcado hacia la portería del Levante. Y entonces llegó el revulsivo de Juanmi, que con sutileza remontaba el partido que minutos antes había empatado Theo. Y a partir de ahí ambición para redondear el resultado. Y vaya si lo consiguieron, con un vendaval de juego que hasta ahora no habíamos vista de la Real de Garitano. Dando la vuelta a un idea inicial que no dio resultado y demostró saber reaccionar, viendo que la Idea primera no funcionaba. Ya con una Real más natural, más acostumbradas a jugar con cuatro defensas, se vio otra cosa bien distinta. El resultado fue bien distinto. Y eso, al final, es lo que importa. La Real se redime así de los últimos resultados, y de sus más bien pobres últimas actuaciones. Nunca es tarde si la dicha es buena.