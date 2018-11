"Cold War", película polaca nominada en cinco categorías para los Premios de Cine Europeo

En la Plaza de España, lugar que también escogió David Lean para rodar parte de "Lawrence de Arabia', han dado a conocer las nominaciones a los Premios del Cine Europeo. En el acto han estado presentes representantes de la European Film Academy, autoridades militares, Rosa María Mateo, directora de RTVE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Muñoz, delegado municipal de Habitat Urbano, Cultura y Turismo y cineastas que participan en el Festival de Cine de Sevilla.

Los más de 3500 miembros de la Academia tendrán que votar entre los nominados presentados esta mañana en Sevilla.

Entre todas las películas destaca "Cold War". Suma cinco candidaturas, las máximas posibles: mejor película, dirección, actor, actriz y guión.Pawel Pawlikowski, es su director que ya ha obtenido el premio a la mejor dirección en el pasado festival de Cannes.

La película competirá por el título de mejor película europea con "Border" (Suecia-Dinamarca), de Ali Abbasi; "Dogman" (Italia-Francia), de Matteo Garrone; "Girl", (Bélgica-Holanda), de Lukas Dhont, y "Lázaro Feliz" (Italia-Francia-Alemania-Suiza), de Alice Rohrwacher.

En las candidaturas a los mejores documentales encontramos una coproducción entre España y Estados Unidos: "El silencio de los otros" de Almudena Carracedo y Robert Bahart. Es una narración de los crímenes del franquismo. Esta película documental ya ganó los premios de la Paz y el del Público de los documentales en la pasada Berlinale.

Junto a este trabajo, encontramos entre los candidatos "A Woman Captured" (Hungría-Alemania), de Bernadett Tuza Ritter; "Bergman, a year in life" (Suecia-Alemania), de Jane Magnusson; "On Father and sons" (Alemania-Siria-Líbano-Qatar), de Talal Derki; y"The distant barking of dogs" (Dinamarca-Finlandia-Suecia), de Simon Lereng Wilmont;

Entre las candidatas a mejor actriz por su trabajo en "Petra", encontramos a la española Bárbara Lennie. Una historia dirgida por Jaime Rosales sobre una mujer que busca a su padre biológico. Además de ella, aspiran al premio Marie Bäumer (Romy Scheneider en 3 days in Quiberon), Halldora Geirharosdóttir (Halla/Asa en Woman at War), Joanna Kulig (Cold War), Eva Melander (Border) y Alba Rocrwacher (Happy as Lazzaro).

Como mejor actor compiten Jakob Cedergren (The Guilty), Rubert Everett (Oscar Wilde en The Happy Prince), Marcello Fonte (Dogman), Sverrir Gudnason (Borg/McEnroe), Tomasz Kot (Cold War) y Victor Polster (Girl).

La gran Gala de la European Film Academy este años será en Sevilla. Allí conoceremos quien de todos estos nominados obitiene el premio a su trabajo.

Aunque ya se sabía, esta mañana han recordado en Sevilla que Carmen Maura, recibirá el premio de la Academia de Cine Europeo por su "destacada carrera" en esa misma gala.