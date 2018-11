Bonig pide una reunión con Ábalos para tratar la gratuidad de la AP7

La Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha solicitado una reunión “urgente” con el Ministro de Infraestructuras, José Luis Ábalos, para abordar la situación actual de la AP7, su gratuidad tras la concesión y los planes de futuro ante la dejadez de Puig y Oltra y la alarma generada por la falta de compromisos .

Bonig ha hecho estas declaraciones durante un acto organizado junto a la AP7 a su paso por Vinarós donde ha explicado que “pedimos una reunión porque no lo hace la Generalitat, no lo hace Puig y porque no lo hace Oltra, ni Baldovi, y tenemos que defender los intereses de los valencianos”, ha señalado.

“No queremos demagogia, sino soluciones para los valencianos, y que sea para todo el mundo, si hay bonificación para Cataluña que también la haya para la Comunitat” porque si hay autopistas de peaje que pasan a la red estatal y son gratuitas, “queremos lo mismo para la Comunitat, queremos igualdad para todos los valencianos”.

Así Bonig ha denunciado “la diferencia de trato” del PSOE cuando se trata de unas comunidades u otras, “cuando Puig antes decía que todo era culpa de Rajoy y que cuando llegara el PSOE a Madrid cambiarían las cosas, pero vemos como nos ha engañado".

Bonig ha denunciado “la situación de abandono en la que Pedro Sánchez tiene a la Comunitat Valenciana” porque “con el dinero que pagamos todos los españoles, hay un tramo de la AP7 en Cataluña que es gratuita y eso mismo Sánchez no lo quiere hacer para la Comunitat Valenciana”.

Así, ha recordado que en diciembre de 2019 acaba la concesión de la AP7 y desde el PP “siempre hemos pedido que revierta en la red pública y que sea gratuita” y el PSOE “ha votado con nosotros muchas resoluciones” pero ahora que está al frente del Ministerio el valenciano José Luis Ábalos, “el PSOE dice que tendrá que ver la posibilidad de hacer caso a las grandes constructoras y pagar un tipo de peaje”. “¿Por qué una vez más la Comunitat tiene que estar en una situación de inferioridad frente a otras autovías que han acabado sus peaje y que ahora son gratuitas?” se ha preguntado.

En esta línea, ha recordado que Sánchez gobierna con el apoyo de Compromis, y Puig gobierna en la Comunitat por el apoyo de Compromis, y ¿qué hace Compromís por los valencianos? Nada”, ha señalado.

En la carta, Bonig le recuerda al ministro que “todos tenemos marcado 2019 como la fecha límite para su liberación y, por lo tanto, la gratuidad para sus usuarios, pero la falta de concreción de compromisos y las últimas afirmaciones de Ábalos han generado una gran alarma en el conjunto de ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.