"Sería curioso poder preguntarle a Bergman qué le parece ese legado que ha dejado en la moda y el arte"

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón calienta motores y lo hace con la inauguración de la exposición Ingmar Bergman y su legado en el arte y la moda. La muestra, que podrá verse hasta el 28 de noviembre es fruto de la colaboración con la Fundación Bergman, el Instituto Sueco, la Embajada de Suecia en Madrid y la Concejalía de Cultura y Educación de Gijón/Xixón, para conmemorar los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes artistas del siglo XX, autor de películas icónicas como Sonata de otoño (1978) o Fresas salvajes (1957), filme que se proyectará dentro del 56 FICX, en la sección en colaboración con Laboral Cinemateca.

La exposición muestra más de 20 fotografías y carteles de algunas de sus películas, así como una selección de ropa y accesorios, réplicas de las empleadas en sus películas o creadas bajo la inspiración del cineasta. La exposición se divide en cinco secciones diferenciadas y dos zonas de proyección, y se centra en el estilo de Bergman como icono involuntario de la moda, a través de cuatro de sus principales películas, El séptimo sello (1957), Secretos de un matrimonio (1973), Fanny y Alexander (1982) y Persona (1996).

"Sería curioso poder preguntarle a Bergman qué le parece la exposición" y este análisis de su legado en la moda y el arte. "Era una persona muy de contrastes, nunca se sabe si le gustaría o no", de hecho, añade Paredes, cuando le preguntaban por los Oscar, que es algo como muy comercial decía que no le interesaban los premios pero tenia la dualidad de que luego le encantaba hablar de los Oscar que tenía y los premios de Cannes, concluye, para continuar argumentando que aunque él no tenía interés personal en su ropa pero sí era consciente de la fuerza del vestuario en sus películas, así que sí podría interesarle este asunto.

La muestra cuenta además con dos zonas de proyección que mostrarán el documental Dear Director (Marcus Lindeen, 2015), y un bloque de obras audiovisuales constituido por cuatro piezas: Ingmar Bergman and his Legacy in Fashion and Art (Louise Wallenberg y Ludmila Christseseva, 2018), The Wanderer (Thomas Broomé, 2011), Ingmar Bergman as a Style Icon (Marie Nyreröd, 2018) e Ingmar Bergman through the Choreographer’s Eye (Fredrik Stattin, 2016). Todas estas obras muestran la influencia del cineasta sueco en la creación de tendencias en el arte y la moda.

La exposición se completa con un grupo de siete citas destacadas del director y el libro The Ingmar Bergman Archives, de Paul Duncan y Bengt Wanselius (Taschen, 2018).

Dejamos el recorrido completo por la misma que realizábamos junto al escritor y experto en Ingmar Bergman Israel Paredes.