Toledo se concentra contra la sentencia del Supremo por el Impuesto a las hipotecas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Toledo ha convocado este sábado una concentración a las puertas de los Juzgados de la capital regional. Ha sido a las 6 de la tarde y en ella se han dado cita en torno a un centenar de personas. Han venido no solo de Toledo, sino también estaban representantes de las Plataformas de Tomelloso y también de Campo de Criptana, ambas localidades de la provincia de Ciudad Real.

La portavoz de la PAH de Toledo, Gema Martín, en declaraciones a los medios; ha señalado que no están de acuerdo con la sentencia, ya que consideran una tomadura de pelo que en tan solo 15 días se haya cambiado radicalmente de criterio, y creen que los magistrados se han plegado a los bancos. Sobre el cambio legislativo aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez para que sean los bancos y no los ciudadanos quienes asuman el impuesto, consideran que de alguna forma u otra lo acabarán pagando los que contraten una hipoteca y no las entidades.

La concentración se ha realizado a las puertas de los Juzgados con la mirada atenta de dos patrullas de la Policía: una de la Policía Nacional y otra de la Policía Local.