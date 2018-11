El San Roque entra en descenso (2-0)

No pudo ser y el CD San Roque entra en descenso tras una nueva derrota, la quinta consecutiva, encajada este domingo en tierras sevillanas frente al Club Atlético Antoniano. Después de una semana movida por la dimisión de Mariano Marcos, los rojillos acudían a la cancha del segundo clasificado, invicto en su feudo, y desde bien pronto iban a ponerse las cosas cuesta arriba.

En el 5' ya perdonó el equipo sevillano y a los once minutos ya mandaba en el marcador después de un tanto de Chamizo a la salida de un saque de esquina. El 'Sanro' trató de estirar líneas y no venirse abajo y el debutante Luisma, que ha vuelto al club, mandó por encima del larguero un buen intento de cabeza en el minuto 23.

El dominio era local con un Antoniano que llevaba posesión y sobre todo control del juego, pero los sanroqueños buscaban la manera de acercarse al área contraria aunque sin profundidad. Copi vio como le anulaban un gol en el 39' por fuera de juego segundos antes de que cayera el segundo para los de casa. Brando batía a Diego tras una llegada por la parte izquierda.

La segunda parte fue un querer y no poder de un San Roque que no pasa por sus mejores momentos. Los rojillos intentaron engancharse al partido pero su moral no está para muchos trotes después de enlazar cinco partidos consecutivos con el de hoy con derrota. Incluso el Antoniano pudo ahondar en la brecha cuando Adri realizó en el 61' una gran jugada que Zequi a puerta vacía perdonó y en el minuto 71 dispuso de un penalti que detuvo Diego.

Los minutos finales dejaron un carrusel de cambios en ambos equipos y un juego mucho más relajado que confirmó un nuevo revés de un San Roque que ahora sí, entra en zona de descenso a Primera Andaluza. Toca mejorar.

FICHA TÉCNICA:

CLUB ATLÉTICO ANTONIANO (2): Andrés; Álvaro, Longa (m.74, Quintero), Kevin, Alberto, Chamizo, Brando, Juande (m.63, Luisma), Isaac, Adri (m.70, Román), Zeki.

CLUB DEPORTIVO SAN ROQUE (0): Diego; Banderas, Chacón, Edén (m.55, Gallego), Tirado (m.66, Luismi), Adrián, Juancho, Parra, Juan Maza (m.55, Fosela), Copi (m.84, Bujalance), Luisma (m.84, Pipa).

ÁRBITRO: González Cumbreras, de Huelva. Amonestó por parte local a y por parte visitante a Adrián, Luisma. Expulsó por parte visitante a Adrián en el minuto 81 por doble amarilla.

GOLES: 1-0 (m.11, Chamizo); 2-0 (m.40, Brando).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 11º jornada de la División de Honor disputado en el Municipal de Lebrija ante unos 300 espectadores.