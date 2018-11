Golpe de realidad (0-4)

Hay días que es mejor no levantarse de la cama y eso ha debido de pensar el algecirista que ha acudido este domingo al Nuevo Mirador por la imagen que ha visto de su equipo en un duro rapapolvo que ha encajado el cuadro albirrojo frente al Coria en una tarde para olvidar.

Pronto empezó a torcerse el asunto cuando a los siete minutos, Serrano metió la pierna en una prolongación a la salida de un saque de esquina que adelantaba a los sevillanos. El Algeciras acudía al partido con las bajas de Antonio Sánchez e Iván Turrillo y la ausencia de estos dos se notó en exceso porque el equipo adoleció de una llegada alarmante al área contraria.

En el minuto 15 llegó el primer intento de los de Javier Viso en un disparo alto de Alberto Fuentes. El Coria cedía la iniciativa por completo a los albirrojos que no sabían por dónde entrar ante la maraña de jugadores de amarillo y blanco que se encontraba en el área contraria. Pipo lo probó a la media hora y de nuevo la mandó fuera desde la frontal. Los de casa llegaban con más intención que fe en el tramo final del primer tiempo y se marcharon a los vestuarios con un 0-1 que dejó descontento a los suyos.

En el segundo acto no es que hubiera mucho más reacción. Pipo lanzó alta una falta en el 47' y tuvo que ser de nuevo a balón parado como llegase algo potable al área de un Coria que no sufría en absoluto. No se sabía meter mano a un equipo replegado en su campo y que le entregó la iniciativa a un Algeciras al que le faltó de todo, carácter, ambición, entrega, y que además, cuando quiso arriesgar se le vino todo en contra.

Viso dio entrada a Bryan por Josemi dejando el centro del campo sin efectivos de contención y en la primera ofensiva del Coria, diana. Pavón remató cruzado dentro del área el 0-2 en el minuto 63 y casi sin tiempo para reaccionar, otro. Tres más tarde era Chacón el que ponía patas arriba el Nuevo Mirador con un resultado que hacía tiempo que no se recordaba.

Los veinte minutos finales sobraron, sin más. El Algeciras estaba más pendiente de que no le metieran más goles que de otra cosa y además de tanto zozobrar, le cayó otro, obra de Iván tras un balón suelto dentro del área. 0-4 y lección para una plantilla que vuelve a bajar a la tierra y a asumir que si no da el 100% en todos los partidos es un equipo más de la categoría, y hoy, sin grandes alardes ni habiendo pasado el Real Madrid por el Nuevo Mirador, ha quedado bien demostrado.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (0): Romero; Juanjo Mateo, José Carlos, Berlanga, Pablo de Castro, Josemi (m.64, Bryan), Pipo, Alberto Fuentes (m.66, Aarón), Moha, Antoñito (m.73, Ayala), Zafra.

CORIA CLUB DE FÚTBOL (4): Isco; Mario, Feito, Serrano, Samu (m.69, Iván), Johny, Pavón (m.84, Vega), Redondo, Chacón (m.77, Espada), Pedro, Migue.

ÁRBITRO: Gutiérrez Pérez (Colegio Malagueño). Amonestó por parte local a Pipo y Pablo de Castro y por parte visitante a Samu, Feito.

GOLES: 0-1 (m.7, Serrano); 0-2 (m.62, Pavón); 0-3 (m.65, Chacón); 0-4 (m.84, Iván).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 14º jornada del Grupo X de Tercera División disputado en el Nuevo Mirador ante unos 2.000 espectadores.