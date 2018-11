El técnico del Hércules CF, Lluís Planagumà, aseveró en la sala de prensa tras empatar su equipo (1-1) ante el Castellón que “en la primera parte hemos hecho un buen partido, creando ocasiones y presionando bien” y añadió “todos somos conscientes de la dificultad que tiene la Segunda B. Cada punto que se suma es muy importante y hay que valorar el esfuerzo de los jugadores".

Mientras que el segundo acto fue catalogado por el catalán como “maquiavélico” por las expulsiones y por la incertidumbre del resultado final.

Además, Planagumà no puso ninguna excusa a la segunda amarilla de Juanjo Nieto, pero no estuvo muy conforme con la roja directa de Emaná. "Quiero ver hasta qué punto levanta el pie o no ve al portero", concluyó el preparador herculano.

Por último, el barcelonés condenó los altercados que se produjeron momentos antes del partido entre aficionados radicales de ambos conjuntos.