Consiguió el Embutidos Pajariel Bembibre su segunda victoria y fue, como la primera, en tierras gallegas. El mismo día en que se cumplieron seis años del primer triunfo en la Liga Femenina del conjunto berciano -entonces fue ante Conquero-, esta vez derrotó (64-70) a un Baxi Ferrol que aún no ha ganado en las seis primeras citas y se queda cerrando la clasificación de la Liga DIA. El acierto en el tiro exterior y el elevado nivel defensivo de las de Pepe Vázquez les permitió llegar al final, pese a unos últimos instantes de locura, sin apenas ver comprometido el triunfo ante un equipo que tiene una afición que no deja de animar a pesar de tenerlo todo en contra. Por su parte, la hinchada berciana en A Malata no fue menos e impulsó a su equipo en todo momento.

Pese a que las ferrolanas apretaron tras el descanso, la templanza de Heleen Nauwelaers (acabó con 13 tantos) y un partido asombroso de Roselis Silva (anotó 24 puntos y firmó 7 robos para un +34 de valoración) hicieron posible un triunfo que permite a las bercianas, aparte de celebrar como se merecen los 250 partidos de Laura Herrera en la máxima categoría, llegar al parón por la ventana FIBA con un importante balón de oxígeno al lograr situarse en la mitad de la clasificación antes de afrontar un tramo del calendario muy complicado. El triunfo se fraguó sobre todo en una primera mitad monumental.

Bembibre domina de forma incontestable hasta el descanso

Se mantuvo el duelo muy igualado en los primeros minutos. Pese a que las primeras ventajas fueron bercianas, las gallegas enlazaron 5 tantos sin respuesta visitante que les dieron la primera diferencia favorable. Respondió Nauwelaers para igualar desde el 6,75, pero Chatilla Van Grinsven monopolizó otro parcial de 5-0 sellado con un triple. Volvió a equilibrar la escuadra bembibrense (12-12) con otro triple de la alero belga, y volvió a ponerse en ventaja (14-18) tras dos encestes consecutivos desde el exterior de Roselis Silva. Volvió a anotar desde lejos Quirante en dos ocasiones para sellar un parcial de 0-12 que otorgó una renta confortable (14-24) al final de los diez primeros minutos.

Siguió la racha y llegó al 0-14 el parcial con una canasta de Vicky Llorente que rompió la barrera psicológica del +10. No obstante, las gallegas reaccionaron encadenando ocho puntos con los que empezaron a amenazar la renta de las de la villa del Boeza. La segunda canasta de Llorente frenó el ritmo y sendos triples de Julia Gladkova y Nauwelaers reavivaron el dominio (25-34) de las rojillas en el ecuador de este segundo periodo. La diferencia para la escuadra berciana creció al ritmo de su nivel defensivo, volviendo al doble dígito tras un pleno desde el 4,60 de una Gladkova que lideró a su equipo en este segundo cuarto al anotar 8 de sus 13 puntos. Jenna Smith selló otro parcial de 0-14, aunque las departamentales recortaron la desventaja hasta el 30-45 con el que se alcanzó el intermedio.

Bembibre vive de su ventaja pese a los triples de Ferrol

Pese a que les costó ver aro tras la reanudación, las del Bierzo Alto aguantaron gracias a su nivel defensivo. Presionando en campo contrario durante muchos minutos y poniendo músculo atrás evitaron que las departamentales amenazaran su ventaja. Cuando bajó del +10 y el público más apretó, Silva anotó ocho puntos que permitieron a su equipo afrontar con una renta confortable (46-57) el último asalto y evitaron que la réplica ferrolana en este tercer cuarto fuera exitosa.

Ahí pareció morir esa reacción. Bajo la batuta de una Roselis en estado de gracia y con una actividad defensiva descomunal de la venezolana, las del Bierzo Alto incrementaron su ventaja tras encadenar seis tantos sin respuesta local. Las faltas de las gallegas permitieron a las bercianas llegar al final con una renta relativamente cómoda, toda vez que Nauwelaers apenas falló desde la línea de los 4,60. Las departamentales se aferraron a los triples de Ani Calvo para apretar el resultado, pero Silva puso el +10 con otro pleno desde el tiro libre. En un final de locura, las gallegas comprimieron la renta bercianas hasta el 64-69, pero Alejandra Quirante puso el definitivo 64-70.

La ficha del partido:

Baxi Ferrol, 64 (14+16+16+18): Amarah Coleman (3), Ana Calvo (15), Nicolette Fong (12), Chatilla Van Grinsven (13), Shelby Cheslek (7) –cinco inicial-; Marina Delgado (-), Patricia Cabrera (3), Marta Miscenko (5) y Elin Gustavsson (6).

Entrenadora: Sandra Prieto.

Embutidos Pajariel Bembibre, 70 (24+21+12+13): Laura Herrera (5), Heleen Nauwelaers (13), Roselis Silva (24), Jenna Smith (2), Julia Gladkova (13) –cinco inicial-; Vicky Llorente (6) y Alejandra Quirante (7).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Árbitros: Jesús Marcos Martínez Prada, Juan Francisco González Cuervo y Daniel Pazos Pazos.

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Liga DIA disputado en el polideportivo A Malata de Ferrol (A Coruña). Ambos equipos posaron con una pancarta por el Día Mundial de la Diabetes.