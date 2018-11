El Santiago FS paga la carestía de gol

El Santiago Futsal volvió a sufrir un duro castigo en su caminar por la Segunda División tras caer derrotado por la mínima ante Manzanares FS (0-1). La falta de pegada y el acierto visitante tras el paso por vestuarios definió un encuentro igualado. Nacho Gil fue el autor del único gol de la tarde que tornó más grisácea la ya de por si tarde de lluvia en Santiago de Compostela, dejando también un presente y futuro a corto plazo oscuro para un equipo joven, falto de experiencia para sobrellevar la situación con la que le toca convivir mirando a la clasificación.

El Manzanares FS mostró sus cartas desde el primer minuto de partido: movimiento rápido de balón al ataque y acciones peligrosas en área local. En el minuto 2 Iago Barro acertó en el mano a mano ante Hicham al borde del área, pero la reacción celeste llegó en una contra dirigida y finalizada por Isma que encontró al portero Dani Juárez en su tiro a media altura. Brian salvó bajo palos el que pudo haber sido el primer tanto visitante en el minuto 6, al que continuó una acción de Kiki que se marchó por encima del travesaño.

Poco a poco los celestes lograron frenar el juego visitante y se fueron haciendo con el dominio del esférico. Santi tuvo la posibilidad de abrir el marcador forzando un disparo en plena caída desde la izquierda del área aunque no vio portería. A punto de llegar al descanso, Iago Barro y la madera evitaron que Manzanres FS se fueran al descanso con ventaja en el marcador.

A los 3 minutos del segundo tiempo se materializó el primer y único tanto del partido. Nacho Gil aprovechó un balón recuperado en su propia pista, en un acción polémica con posible falta ante Zequi, para anotar el 0-1 con un disparo lejano desde 10 metros. En el minuto 31 Brian estrelló un saque de falta en la cruceta y ya con portero-jugador, en los minutos finales del partido, las tareas ofensivas de los celestes no lograron ver portería para conseguir el ansiado empate. De esta manera, se concretó la derrota del Santiago Futsal que la próxima semana viajará a Las Palmas de Gran Canaria para medirse al Gran Canaria FS el sábado a las 20.30h.

Sala de prensa

El segundo entrenador del Santiago Futsal, David Rial, analizó el encuentro tras su conclusión del que dijo “Sabíamos que el partido iba a pasar por nuestra defensa y no estuvimos bien, estuvimos lentos y espesos. No fuimos capaces de robar para hacer ataques cortos y no fuimos contundentes. Nos falta madurez, somos un equipo joven. Debemos de ser pacientes y venir a trabajar el martes con alegría para revertir la situación”.

Ficha del partido:

Santiago Futsal: Iago Barro, Dani Zurdo, Santi, Isma y Zequi – cinco inicial- Alberto, Dani Blanco, Lucas, Brian y Adrián Pirata

Manzanares FS: Dani Juárez, Pablo Mel, Hicham, Kiki y Pepe -cinco inicial- Nacho Gil, Blecua, Jorge Salcedo, Chin,

Incidencias: Partido correspondiente a la 9ª Jornada de Liga de la 2ª División LNFS celebrado en el Municipal de Santa Isabel con una asistencia aproximada de 500 personas

Árbitros: García Ribeira y Simón Benet. Amonestaron con tarjeta amarilla a Santi, Álex Pérez, Iago Barro y Dani Blanco por el Santiago Futsal; y a Chin por Manzanares FS.

Goles: 0-1 min.23 Nacho Gil.