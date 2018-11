El Compos rescata un punto en Barraña

Valioso punto el logrado por el Compos en su salida a Barraña en donde tuvo que remontar y bregar en un partido condicionado por el estado del terreno de juego. Tras el gol en propia meta de Alvaro Casas, que fue el último en tocar cuando el balón ya entraba en su portería, Santi Gegunde hizo la igualada cuando el partido estaba en su recta final.

Para el duelo ante el Boiro, Yago Iglesias sacó el mismo once inicial que la jornada anterior ante el Barco. Los dos equipos se miraron a la cara en la primera mitad pero estuvieron muy pendientes de neutralizar al contrario y no cometer errores en un campo propicio para ello por el agua caída, por lo que prácticamente no pasó nada.

No sería hasta la segunda parte cuando el partido tuvo sus alternancias y con los cambios pasó algo. A los diez minutos de la reanudación, llegó el gol del Boiro, en una acción en la que Álvaro Casas intentó hasta el último momento, con el balón sobre la línea, intentar evitar que se introdujese en la portería blanquiazul, pero tocando en última instancia sin poder evitarlo.

Como era de esperar, el tanto local supuso movimientos en el banquillo, además de en el marcador. Yago Iglesias dio entrada a Miki Villar y Samu por Josiño y Mon, intentando meter una marcha más al juego de su equipo. Tuvo una primera ocasión para el empate, en el minuto 57, Marcos Remeseiro, en un remate que se fue cerca del palo.

Con poco más de veinte minutos por delante, el técnico del Compos hizo otro movimiento que surtió el efecto deseado: Metió a Santi Gegunde por Remeseiro. Cuando el Boiro intentaba salvar el tesoro que tenía en el marcador, llegó el empate.Era el minuto 86 cuando Gegunde remató, el balón golpea en un defensa, y acaba introduciéndose en la portería del Boiro colocando el 1-1 en el marcador. No hubo tiempo para más, y el Compos regresó de Barraña con un punto que hay que dar por bueno.

El equipo santiagués mantiene el segundo puesto, con 24 puntos, empatado con el CD Barco, que ganó 3-2 al Arosa, y queda a cuatro del líder Bergantiños, que perdió ante la UD Ourense por 1-0. Por su parte, el Racing de Ferrol sigue su escalada tras ganar 0-3 al Porriño y ya es sexto con 22 puntos.