El PI dice que Marí Bosó es "un mandado de Madrid"

Ciudadanos y el PI han valorado lo dicho por el PP atacando a ambas formaciones por "no defender los intereses de Ibiza".

El presidente de Proposta per les Illes, Jaume Font, rechaza que la coalición que han formado en Ibiza defienda intereses mallorquines porque recuerda que Proposta per Eivissa es independiente y lleva sus propias riendas…. Font responde a lo dicho por el presidente del PP ibicenco, José Vicente Marí Bosó que aseguraba que eran el “caballo de Troya del mallorquinismo en Ibiza” y añade que el PP está dirigido desde Madrid. En este punto Jaume Font recuerda que estuvo muchos años en el Partido Popular y sabe bien cómo funciona y , de ahí que asegure que “Marí Bosó es un mandado de Madrid”. Explica que "nosotros defendemos que Ibiza tenga una voz potente en el Parlament y no dependemos de Madrid".

Font dice que si el PP ya da por hecho que los diputados que saquen en el partido regionalista apoyarán a Armengol es que “dan prácticamente por perdido gobernar Baleares”…Asegura que el PI pactará con quien defienda los intereses de las islas.

Ciudadanos aconseja al PP a centrarse en su programa en vez de criticar a otros partidos

En Ciudadanos se defienden de las críticas del Partido Popular…. Dicen que no entienden este cambio de estrategia de los populares sobre todo porque atacan a Ciudadanos con pura demagogia…. El Coordinador Insular de la formación naranja, José Luis Rodríguez, asegura que el PP no puede sacar pecho de que son los únicos que defienden la isla cuando todos saben la clase de política que han hecho, “no han hecho política por Ibiza al igual que no lo han hecho desde el PSOE”.

Dice Rodríguez que deberían centrarse como está Ciudadanos en hacer un buen programa de cara a las elecciones de mayo en vez de atacar a otras formaciones políticas porque vean que les puede restar votos en las urnas.