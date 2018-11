Se refuerza la línea de bus de Sant Josep y Cala de Bou

El Consell de Ibiza refuerza la Línea 8 (Sant Antoni - Sant Josep - Ibiza) con una expedición más a las 15.00 horas para dar servicio a la población escolar de la zona de Cala de Bou y San Agustín.

Este nuevo servicio, según informan desde la institución, se pondrá en marcha a partir de este lunes, dentro de las medidas que está llevando a cabo el Departamento de Territorio y Movilidad para fomentar el uso del autobús y adaptar el servicio a las necesidades los usuarios.

Además, desde la pasada semana, esta misma línea ha recuperado las paradas ubicadas en la carretera de San Josep.

Así, el servicio contempla las paradas en Can Pep Xica y Sa Plana, en Sant Josep, y de Can Cala y Can March, en Sant Agustí, en los horarios de las 10.00 horas y las 13.00 horas, en ambos sentidos.