Muy poco botín para un gran partido del Xerez DFC (0-0)

XEREZ DFC 0 - BETIS DPVO 0





Crónica de Manuel J. Mesa



El Xerez Deportivo FC no consiguió pasar del empate a cero en La Juventud ante un Betis Deportivo que se vio superado por el conjunto xerecista durante los 90 minutos. Posiblemente, los pupilos de Pepe Masegosa hayan protagonizado esta tarde de domingo su mejor partido táctico y físico hasta el momento, aunque le faltó materializar las continuas ocasiones que se sucedían continuamente. Si en el fútbol no introduces la pelota en la portería, no ganas. Y esa fue la cruz de este Xerez Deportivo que anuló a un Betis Deportivo desde el primer minuto de partido.

La posesión y las internadas por las bandas fue la principal baza del Xerez DFC. El Betis, viéndose superado por el juego xerecista, provocó diferentes infortunios y protagonizó entradas a destiempo que provocaron que en el minuto 25 de partido Kaptoum fuese expulsado con la segunda cartulina amarilla por una clara falta sobre Bello que se marchaba de hasta tres defensores. La primera amarilla la recibió por una entrada a destiempo sobre Rodri en los primeros compases del partido. Fueron las dos únicas faltas que cometió el jugador del Betis Deportivo, pero que condenaron a su equipo para el resto del partido con un jugador menos sobre el campo.

A pesar de este factor en contra, los de Juan José Romero supieron afrontar un nuevo partido y se mostraron maduros sobre el césped –o lo que quedaba de él- en La Juventud. A penas se notó este jugador menos en el campo tácticamente, aunque sí físicamente, ya que los jóvenes canteranos béticos tuvieron que emplearse mucho más en el aspecto físico para cubrir el hueco que había dejado Kaptoum.

Juan Gómez en la primera mitad y Marcelo en la segunda fueron claves. A pesar de jugar como laterales puros, ambos se mostraron muy activos en ataque y aportando mucho en el apartado ofensivo de su equipo. En el minuto 30, los más de 2.000 aficionados xerecistas cantaron un gol de Adrián Gallardo, aunque el asistente levantó previamente el banderín, ya que la prolongación de cabeza de Herrero provocó el fuera de juego del delantero xerecista. Todo le estaba saliendo bien al Xerez DFC, pero faltaba el gol.

En el minuto 40 de partido Adri Rodríguez cazaba un balón en el borde del área a lo que Carlos respondió con una mano magistral. Gallardo estuvo atento para empujar ese balón que dejó rebotado el guardameta bético, pero de nuevo se encontraba en posición antirreglamentaria. El gol antes de concluir la primera mitad sería crucial anímicamente hablando, aunque no llegó por más que lo intentaron los locales. Por su parte, los visitantes ni probaron a Flere durante los primeros 45 minutos.

Ante la falta de remate en el interior del área y la cartulina amarilla que tenía Rodri, Masegosa decidió incluir a Tamayo al inicio de la segunda mitad para jugar con dos delanteros y sacar del campo al centrocampista. Perdía algo de control en el centro del campo, pero ganaba presencia en el interior del área. La posesión era casi total de los de Masegosa y las llegadas se sucedían. Eso sí, el balón no quería entrar. O bien por una mala decisión en el último pase o bien por la buena actuación de Carlos, incluso por un poco de mala suerte, por qué no.

La sensación que dejaban los futbolistas en el campo era de un querer y no poder. Lo intentaban de todas las formas posibles, pero la suerte, en esta ocasión, no estaba de su lado. El Betis, con jugadores de mucha calidad individual, se mantenía impasible ante el gran juego de los xerecistas. No aparecieron hombres como Rodrigo, Altamirano o Rober para desgracia de los suyos.

La entrada de Casares en la segunda mitad ofreció al Xerez nuevas oportunidades. El delantero xerecista aportó frescura y electricidad por la banda izquierda y, sobre todo, mucho peligro sobre el área rival. Pero tampoco fue suficiente. El partido iba muriendo en los minutos finales. El Betis Deportivo daba por bueno el empate, pidiendo el tiempo e incluso perdiendo los máximos segundos posibles en los instantes finales. Al Xerez DFC, en cambio, le supo a poco un cero a cero en casa tras dejarse la piel en el campo. Algo que la afición supo reconocer tras el pitido final del colegiado.

El equipo jerezano desperdicia una oportunidad de oro para acercarse a los rivales más altos de la tabla, aunque ya tiene los ojos puestos en el próximo partido en Conil. Un partido difícil por el estadio y por el rival, a partes iguales.

Ficha técnica:

Xerez Deportivo FC: Juan Flere, Rodri (T.A) (Tamayo 45' (T.A)), Marcelo (T.A), Adri Rodríguez, Joaqui (T.A), Jorge Herrero (Jojo 71' (T.A)), Heredia (Casares 58'), Colorado, Adrián Gallardo, Bello y Juan Gómez.

Betis Deportivo: Carlos, Simón (T.A), Julio, Edgar, Diego (T.A), Kaptoum (T.R), Rober (Meléndez 58' (T.A)), Abreu (Trápaga 72'), Nieto, Rodrigo (Iván 47') y Altamirano (T.A).

Árbitros: Alfredo Vázquez Hidalgo, Alejandro Martín Gómez y José Luis Barrios de los Santos (Huelva).

Incidencias: 14ª jornada del Grupo X de Tercera División disputada en el Campo Municipal de la Juventud ante 2182 espectadores y una recaudación de 2231 euros.