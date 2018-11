Zelu sofoca un incendio en el Reino

Hace una semana Saúl y esta noche Zelu, ambos en el tiempo extra, lanzaron una tabla salvavidas a la Cultural y a su técnico. Cuando un amplio sector del Reino de León clamaba contra Víctor Cea, el jerezano bajó una pelota con el pecho en territorio comanche y convirtó su remate de izquierda en una obra de arte. Un gol que salva un punto, recorta distancias con el líder, pero saca al equipo leonés de la zona de play-off. Y lo que es más importante, arroja sobre su reciente trayectoria un saco de dudas que parecían superadas.

En lo futbolístico, el Fuenlabrada se convirtió en un eficaz ejército delante de su portero. Vivió con holgura de las iniciales concesiones de su rival, que llegó tarde a la cita. Ya perdía cuando lo hizo. Fueron constantes las dificultades y las malas entregas en la salida con el balón. Escalante dio paso a una acción que acabó en el córner desde el que centró Iribas y cabeceó a placer Cristóbal tras una peinada en el primer palo. En el minuto 2, la Cultural se encomendaba a escalar una montaña, la de la segunda mejor defensa de la liga con un marcador en contra.

Liberto lo intentó con centros que no amenazaron a la zaga / Radio León

Con Sergio Marcos y Antonio Martínez en la sala de máquinas, la irrupción de Ortiz a la espalda de Aridane fue lo más llamativo en el once blanco. El toledano se cansó de intentarlo, pero lo más sonado de su actuación estuvo ligado a las pérdidas en campo propio. El Fuenla respondió en estampida y mereció mayor renta. Lo impidió el colegiado en dos acciones muy discutidas. La carrera al marco de Cedric fue abortada por Bernal en la frontal. Se jugó la expulsión el maño. Pastoriza no vio nada. Tampoco en el atropello de Palatsi sobre Caballero en el área después de no llegar ninguno a un centro lateral. El discreto trabajo defensivo pudo ser penalizado con otro contragolpe en el que Cedric, solo, no supo cómo batir a Palatsi, que sacó un pie providencial.

Únicamente el marcador soportaba su juego, previsible como en los comienzos de la temporada. Trató de combinar y desbordar por bandas la Cultural, pero chocó una y otra vez con la muralla azul. Como hace dos meses en la Copa del Rey cuando la cabeza de Aridane le mantuvo con vida. Hoy vivió de tres disparos lejanos de Hugo Rodríguez, que dejaron dudas en Biel, ante el que se plantaba solo Liberto tras pared con Aridane, pero el mal control chafó la jugada, una de las de más claridad en un ataque estéril. Juanma, Glauder y compañía disfrutaron rechazando centros, alejando los numerosos saques de esquina en contra.

Aridane tuvo escasas opciones de remate / Radio León

Cea retardó los cambios tras el intermedio del que salió la Cultural con aires renovados hasta caer en la monotonía. Un disparo de Aridane que cazó a Biel a contrapié se perdió cerca del poste. No habría demasiadas noticias más ante el meta balear. Los cambios, con la reaparición de Señé incluida, no aclararon el panorama y sí la confusión del respetable. Del banco salió Toñó Calvo como solución de emergencia para un equipo que ronda los cuatro millones de euros. Además, la pretensión de arriesgar con balón derivó en situaciones llamativas, como ver al bravo Martínez en el fondo del campo para frenar las contras. El capitán repitió méritos para ser nuevamente el más destacado.

El partido enfiló su recta final con la música de viento instalada en la grada donde se escuchó a viva voz el "¡Cea vete ya!" que nació del fondo sur y recorrió otros sectores del estadio. El cántico adornó los baldíos intentos tras infinitos centros rechazos por el Fuenla, que, sin embargo, perdió referencias para la sentencia. Lo fió todo a acumular jugadores cerca de su área con el riesgo de dejar un rechace cualquiera al alcance de un jugador como Zelu que, con su disparo, estaba sofocando el incendio en su banquillo, donde alguien meó fuera del tiesto (el ayudante Masero fue identificado por la Policía por sus gritos a la grada). Habrá un nuevo juicio en El Toralín.

CULTURAL 1: Palatsi; Saúl, Bernal (Toño Calvo, 69'), Romero, Escalante; Sergio Marcos, Antonio Martínez; Hugo Rodríguez, Ortiz (Señé, 53'), Liberto (Zelu, 53'); Aridane.

CF FUENLABRADA 1: Biel Ribas; Iribas, Sobregrau, Juanma, Glauder, Sotillos; Clavería, Caballero, Nteka (Fraile, 81'), Cristóbal (Óscar Fernández, 90'); Cedric (Javi Gómez, 84').

ÁRBITRO: Pastoriza Iglesias (Galicia). Amonestó a Sergio Marcos, Antonio Martínez y Escalante por la Cultural y a Juanma, Iribas y Clavería por el Fuenlabrada.

INCIDENCIAS: Estadio Reino de León. 5098 espectadores.