Pleno y más segundo

El Bidasoa-Irun de Jacobo Cuetara no deja de sorprender a todo el mundo. Con su victoria contra el Puente Genil (25-23) mantiene su pleno de victorias en el Polideportivo Artaleku (5 triunfos de 5 partidos) y afianza su sorprendente e inesperada segunda posición en la Liga Asobal. Nadie lo esperaba, pero ya no es ninguna sorpresa. Pensar en clasificarse para disputar la Copa Asobal ya no es una quimera. Todo el mundo lo tiene en la cabeza. Se puede. Se lo ha ganado a pulso este grupo de jugadores que están rindiendo a un nivel espectacular.

Y eso que el partido contra Puente Genil se podía haber atragantado. Porque en la primera parte el equipo estuvo demasiado espeso en ataque y su rendimiento defensivo no fue el de otros partidos. Con ese panorama llegó con cuatro goles de desventaja al descanso. Pero afortunadamente, el equipo bidasotarra reaccionó a tiempo en la segunda parte. De hecho, su salida de vestuarios fue fulgurante, logrando empatar ya el resultado en los primeros cinco minutos.

A partir de ahí el partido entró en un intercambio de golpes del que Bidasoa iba a salir mejor parado, gracias a que en portería Xoan Ledó se enchufó, amargando la existencia a los jugadores del Puente Genil. Poco a poco, gol a gol, defensa a defensa, Bidasoa fue abriendo un pequeño hueco en el resultado, nunca superior a los tres goles, pero llevando siempre ya la iniciativa en el marcador, algo que se antojaba crucial viendo cómo había ido el partido. Pero el partido tuvo tensión hasta el final.

En los dos últimos minutos, Bidasoa desaprovechó varias opciones de finiquitar el partido, pero no fue capaz, el equipo cordobés se puso a un gol, pero apareció un inmenso Rodrigo Salinas, que terminó tocado, para marcar el gol que ponía el 25-23. Después, una buena defensa impediría que el Puente Genil tuviera una mínima opción de buscar el empate in extremis. Triunfo y júbilo en Artaleku, que sigue frotándose los ojos viendo la clasificación.