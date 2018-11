La UPV crea una tecnología 5G para hacer más seguros los vehículos sin conductor

Que en unos años, cuando nos paremos en un semáforo en rojo y en el coche de enfrente no haya nadie al volante, no parece algo descabellado. Los vehículos autónomos irán cada día tomando más y más fuerza. Pero por ahora no nos vamos a cruzar con muchos de ellos y es que muchos, siguen todavía en periodos de prueba. Y estas se hacen siempre en entornos controlados, en carreteras públicas y operados por un solo operador, por una única red de internet y siempre dentro de un mismo país. El problema es cuando estos vehículos cruzan una frontera: las compañías telefónicas cambian y este ha de cambiar su conexión de una red a otra, por lo que pasan varios minutos sin que el vehículo esté conectado. Y en esto ya está trabajando Europa, en crear corredores con 5G que faciliten la movilidad transfronteriza de los vehículos sin conductor.

Uno de estos corredores discurre entre Munich y Bolonia, cubriendo unos 600 kilómetros en carreteras de 3 países, Alemania, Italia y Austria. Para desarrollar estos caminos 5G, el proyecto 5G Carmen, en el que trabaja la Universitat Politècnica a través de su equipo iTEAM, está desarrollando mecanismos de transmisión más eficientes para que se reduzca la tardanza para que, por ejemplo, en caso de riesgo de accidente, puedan reaccionar a tiempo y además, esta tecnología permite ampliar el campo de visión y ve lo que no alcanzan las cámaras. José Francisco Monserrat es uno de las participantes de la Politécnica en el proyecto.

El proyecto lo puso en marcha el 1 de noviembre Europa para comprobar la seguridad de este tipo de vehículos para decidir una legislación al respecto de este medio de transporte. Monserrat espera que en 2019 ya se puedan hacer pruebas piloto en las autovía. Y aunque la UPV solo está presente en el corredor Munich Bolonia, España está presente en dos corredores, uno Madrid Lisboa y otro Oporto Lugo.