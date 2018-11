Sin presupuestos a la vista

El consejero de Hacienda comparece este lunes, a petición de Ciudadanos, para explicar las líneas prioritarias que va a seguir el gobierno de Lambán para elaborar los presupuestos de 2019. De momento, no hay ni un borrador de esas cuentas y, ahora mismo, parece complicado que el año que viene haya presupuestos.

Está totalmente atascada la negociación entre el PSOE y Podemos y el tiempo, como ha explicado el consejero Fernando Gimeno, se está agotando. "Desde el punto de vista técnico", comenta Gimeno, "sería ideal tener en noviembre un texto terminado. En marzo se disuelven las Cortes y tramitar un presupuesto cuesta 2 ó 3 meses, yendo a toda velocidad".

Con todo, Gimeno dice que no van a llevar a las Cortes un proyecto de presupuestos que no tenga la garantía de salir adelante. Si no hay presupuestos en 2019, se prorrogarían las cuentas de este año.

Desde el PP Antonio Suárez afirmó hace unos días que la prórroga del presupuesto bloquearía la transferencias a entidades y no permitiría hacer nuevas infraestructuras. Aclaró, eso sí, que en estos casos se pueden plantear excepciones.