El Almería B toca fondo

Era una final o casi después de la racha del equipo de Esteban Navarro en el Grupo IV de Segunda División B.

El Almería B afrontó el partido en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el filial del Sevilla con la obligación de sumar los tres puntos para respirar un poco en la clasificación en la categoría de bronce del fútbol nacional. Pero el filial sevillista igual: tenía que sumar para ir saliendo de la zona caliente de la tabla clasificatoria. El partido tenía todos los ingredientes para ser de alta tensión. Un golpe. El primer gol del filial del Sevilla dejó muy tocado al Almería B de Esteban Navarro en el campo Anexo. Era solo el minuto 5 y ya perdía el filial almeriense.

Dinámica negativa

Luego, la mala suerte se alió con el equipo rojiblanco en el segundo gol del filial sevillista. El portero Guille Lara despejó la pelota y el balón golpeó en el cuerpo del delantero Chris Ramos para luego meterse el balón dentro de la portería del Almería B. ¡Otro golpe para el filial! Los de Esteban Navarro buscaron la portería sevillista pero con más corazón que cabeza.

El Almería B salió como con otro aire en la segunda parte, pero la expulsión del extremo Javi Moreno dejó KO al equipo canterano para la segunda parte del partido en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El 0-3 dejó finiquitado al Almería B y más cuando llegó el 0-4. Fueron dos minutos que dejaron finiquitado el encuentro para el Sevilla Atlético mejor y superior a los canteranos del Almería B. Y llegó el 0-5 cuando faltan diez minutos para el final del partido. Toril hizo el gol de honor desde el punto de penalti; un tanto que solo fue para maquillar el marcador.

Esteban Navarro

El míster del filial fue protagonista al final del partido en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER: “Estoy fuerte y tranquilo con el trabajo que estamos haciendo. Llevo años en esto, solo nos queda mirar hacia adelante y trabajar. No nos queda otra. Nos faltan muchas cosas, no es fácil. Cuando no es la A, es la B... o la C”.