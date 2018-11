Más de 10.000 personas rechazan en la calle la ampliación del muelle Agaete

Más de 10.000 personas se han reunido hoy en las calles de Las Palmas de Gran Canaria para mostrar su rechazo a la ampliación del puerto de Las Nieves y recorrer la capital con la petición de "Salvar Agaete, no al Macromuelle".

Con salida desde el parque San Telmo, la manifestación que busca paralizar el proyecto, aprobado por el Gobierno regional, ha recorrido parte de León y Castillo, Bravo Murillo -con parada frente al Cabildo de Gran Canaria- y la calle Tomás Morales, para llegar a la sede de Presidencia del Ejecutivo canario, donde se ha pedido la retirada del plan para ampliar el puerto de Las Nieves.

En esta protesta cívica han participado vecinos de todos los rincones de Gran Canaria, además de artistas, fotógrafos, ecologistas, políticos, sindicalistas y representantes de administraciones públicas, tanto municipal como insular y autonómica, que han expresado su rechazo a la ampliación, que cuenta con el voto negativo de buena parte de la población de la isla.

Entre las peticiones realizadas durante la ruta urbana, la comitiva ha usado pancartas, carteles y banderas con lemas como "Agaete está en la lucha", "Canarias no se vende", "Paremos el Macromuelle", "No perdamos el Norte" o "Agaete no quiere muelle, quiere cultura", unos mensajes en referencia al carácter de identidad de la costa norteña o de la cultura tradicional del municipio.

Además, ha presidido la manifestación la Banda de Agaete, que ha tocado el popular himno de La Rama en varias ocasiones, una batucada y un grupo de zancudos, parte de una performance que criticaba la oposición de Coalición Canaria a escuchar al pueblo pesquero y los definía como marionetas, con la cara de Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez, entre otros representados.

También ha participado un grupo ataviado con vestimentas de tipo aborigen guanche, vestidos con pieles y con caracolas que han hecho sonar durante todo el trayecto.

Tal y como ha explicado el representante de la plataforma "Salvar Agaete sin Macromuelle", Borja Monreal, con esta movilización se solicita que "se escuche a la ciudadanía y que se paralice esta obra innecesaria", pues no solo cuesta 45 millones de euros, sino que "no genera desarrollo y echará a perder una costa atractiva por su paisaje".

Para Montreal, "Coalición Canaria se mantiene contra viento y marea y no escucha al pueblo" primando "un interés particular del Gobierno de Canarias contra el de los grancanarios".

En la misma idea ha estado el alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín (PSOE), quien ha rechazado la obra "desde que no se nos permitió realizar la consulta popular" con "una postura clara y contundente en el no al Macromuelle".

Además, Martín ha agradecido el apoyo y el éxito de convocatoria de la manifestación, que "se ha solidarizado con lo que quiere el pueblo de Agaete, que es que no se realice este proyecto".

El colectivo Ben Magec-Ecologistas en Acción también se ha unido a la manifestación porque, como ha expuesto su representante, Eugenio Reyes, "hay datos y estudios que demuestran que esta construcción puede ocasionar graves daños con un impacto directo en la reserva de la biosfera de Gran Canaria" y que han podido demostrar de "forma científica", ya que las cifras apuntan "a que incluso la playa de Guayedra podría desaparecer".

Asimismo, ha recordado que "el cemento no es la única forma de crecer" y que Gran Canaria necesita "cambiar de modelo y definir su futuro".

Por su parte, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha asegurado que su formación llevará esta propuesta "a todas las instituciones que haga falta" como "herramientas de la ciudadanía" que reivindica "otro modelo de desarrollo que respete el medio natural y genere riqueza de otra manera".

Con una propuesta "de forma transversal para todo el archipiélago", el diputado ha solicitado que "impere una norma democrática básica como es que sean sus vecinos los que decidan y tengan potestad para opinar".

El cierre del recorrido ha sido la lectura del manifiesto en contra de la ampliación del puerto de Las Nieves, que ha pedido al Gobierno de Canarias que "se sume al interés del pueblo" y que "busque alternativas" porque, como ha afirmado el documento, "Agaete es un símbolo que amamos como es" y que es necesario "para salvar Gran Canaria".

Tal y como dice el texto, que ha sido aplaudido los manifestantes, no se va a "dejar de luchar contra las marionetas de un sistema que no respeta el interés común por encima del beneficio de unos pocos", primando estos y, con ello, "queriendo acabar con un pueblo despojándolo de su paisaje, sus recursos y su identidad".

El artista galdense Arístides Moreno ha participado del acto cantando en directo la canción creada en oposición a la ampliación del muelle de Agaete, que ha amenizado a los miles de manifestantes reunidos en la plaza Oshanahan, además de otros éxitos de su carrera musical.