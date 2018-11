Puntazo del Numancia con diez hombres en Granada

El Numancia sumó un valiosísimo punto en el campo del líder, el Granada, que sólo había cedido un empate en seis partidos como local. Los sorianos, sin firmar un gran encuentro, lograron frenar a los nazaríes, que llevaron siempre la iniciativa y que vieron cómo les eran anulados tres goles por fuera de juego (bien anulados). Además, el Numancia terminó con un hombre menos, por la expulsión de Yeboah en el minuto 70. Pero los de López Garai mantuvieron la compostura para salvar el empate.

FICHA TÉCNICA Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Alex Martínez; Fede San Emeterio, Nico Aguirre (José Antonio González, m. 77); Vadillo, Pozo (Antonio Puertas, m. 63), Fede Vico; y Rodri (Adrián Ramos, m. 53). Numancia: Juan Carlos, Markel, Atienza, Escassi, Marc Mateu; Kako Sanz (Carlos Gutiérrez, m. 74), Diamanka, Fran Villalba; Yeboah, Guillermo (Jordi, Sánchez, m. 82) y Oyarzun. Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Amonestó a Nico Aguirre (Granada) y a Atienza, Diamanka, Kako Sanz y Jordi (Numancia). Expulsó por doble amarilla al numantino Yeboah en el minuto 70. Incidencias: 13.227 espectadores en Los Cármenes.

Los primeros minutos del partido fueron claramente para los locales que llevaron la voz cantante y tuvieron algunas llegadas por los costados sin demasiada consecuencia. Al Numancia le costaba sacar la pelota controlada y apenas si podía pasar del centro del campo. El Granada se sentía muy cómodo y seguía insistiendo sobre el área de Juan Carlos pero sin exigir al cancerbero mallorquín. Antes del primer cuarto de hora marcó Germán en un saque de falta de Vadillo pero el árbitro nos la jugada por fuera de juego. El primer remate numantino fue obra de Guillermo poco después pero su disparó desde la frontal, que golpeó en un defensa, no conllevó peligro para el portero local. Pero seguía siendo el Granada el que más peligro llevaba la portería rival con sus tres medias puntas Pozo, Vadillo y Vico. Con el paso de los minutos, el guión del partido no cambiaba y seguía siendo el cuadro local el que llevaba la iniciativa con centros al área y disparos lejanos, mientras que intentaba estirarse el Numancia, y lo conseguía por momentos, pero sin crear ni un ápice de peligro sobre la portería nazarí. Sí lo hizo el Granada, con otro gol anulado, esta vez a Rodri, de nuevo por un claro fuera de juego. Y así se llegó al final de la primera mitad con un Granada que fue bajando su intensidad y dio un poquito de vida un Numancia que no supo aprovechar los pocos huecos que dejaron los granadinos en defensa. También es cierto que ambos porteros estuvieron bastante tranquilos, inéditos, los 45 minutos.

La segunda mitad empezó con la misma energía de la primera pero pronto Numancia tuvo una buena ocasión con un lanzamiento de falta desde la frontal que Marc Mateu estrelló en la barrera. Pero Granada seguía a lo suyo, dueño de la pelota, moviendo el esférico y buscando a hacer daño en Numancia al que le costaba armar las jugadas al contragolpe. Eso sí, pasada la hora de partido, aun siendo mejor el Granada, el resultado no resultaba tan malo para los sorianos, que tampoco se conformaban pese a sus imprecisiones en ataque. A 20 minutos el final se complicaban las cosas para los rojillos (en esta ocasión vestidos de amarillo) por la expulsión de Yaboah por doble amarilla. Poco después, el portero Juan Carlos despejaba un cabezazo de puertas y Germán marcaba aprovechando el rechace, de nuevo en fuera de juego. Por tercera vez el trío arbitral acertaba a anular el gol del Granada. Pero incluso con inferioridad numérica los sorianos no perdieron la cara al partido y siguieron buscando sus oportunidades al contraataque. Al final, el que se desquició y se dejó llevar por la prisa fue el Granada, que tampoco se conformaba con el empate, mientras que el Numancia supo defenderse y salvar un punto más que valioso en un complicado escenario.