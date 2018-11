Villanueva de la Serena levanta la voz contra la violencia de género

La violencia de género sigue presente en la sociedad en forma de agresiones y abusos con miles de víctimas en todo el mundo. Cada 25 de noviembre, las voces de denuncia se elevan globalmente en pos de su erradicación definitiva. La concejalía de Igualdad pone en marcha un amplio programa de actividades enmarcadas dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer bajo el lema “Deshojándote. Me quiere, no me hiere. Me hiere, no me quiere”

Entre las propuestas destacan la constitución del Consejo Local de Igualdad, que tendrá lugar el próximo día 19 en el salón de Plenos del Ayuntamiento. El día 20, Villanueva acogerá la celebración de la mesa de coordinación territorial contra la violencia de género 2018 donde este año se abordará el trabajo con víctimas de violencia de género desde los Servicios de Empleo.

También en la biblioteca se desarrolla el ciclo “Literatura contra la violencia machista”, con siete títulos a disposición de los lectores.

Desde el día 12 se instalará en la Plaza de las Pasaderas una estructura enrejada en la que cualquier ciudadano podrá anudar lazos negros con nombres de víctimas mortales de violencia de género y, en este mismo lugar, el día 15 se ha convocado una quedada para la que se propone a los asistentes que vayan vestidos de negro. En ella se leerá una denuncia contra la violencia hacia las mujeres.

Finalizan las actividades con proyecciones, un documental “Mamá, duérmete que yo vigilo”, tras el cual habrá un debate. Y cortometrajes, “Ni una Más”, el día 23 en la Casa de Cultura se proyectarán 6 cortos con temática de violencia de género. Alumnos de los Institutos participarán de manera interactiva y serán los encargados de elegir el corto ganador.